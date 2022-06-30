BIST 2.375
DOLAR 16,68
EURO 17,33
ALTIN 970,21
HABER /  DÜNYA

Putin'den Boris Johnson'ın "kadın olsaydı'' sözüne olay cevap

Putin'den Boris Johnson'ın "kadın olsaydı'' sözüne olay cevap

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un "Rusya Devlet Başkanı kadın olsaydı, savaş olmazdı" yönündeki açıklamasına Rusya Devlet Başkanı Putin'den yanıt gecikmedi. Putin Johnson'a eski başbakanları 'Demir Leydi' lakaplı Margaret Thatcher'dan örnek vererek yanıt verdi.

Abone ol

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un "Rusya Devlet Başkanı kadın olsaydı, savaş olmazdı" yönündeki açıklamasına Rusya Devlet Başkanı Putin'den yanıt gecikmedi. Putin Johnson'a eski başbakanları Margaret Thatcher'dan örnek vererek yanıt verdi.

Johnson, Alman ZDF televizyon kanalına verdiği röportajda, Putin'in Ukrayna'yı işgalini "delice ve maço" olarak nitelemişti.

Putin'in cinsiyetini çatışmaya katkıda bulunan bir faktör olarak gösteren Johnson, "Putin bir kadın olsaydı, ki öyle olmadığı çok açık, ama öyle olsaydı çılgın, maço bir işgal ve şiddet savaşına gerçekten girişmezdi" ifadesini kullanmıştı.

Güçlü pozisyonlarda daha fazla kadının yer alması gerektiğine işaret eden Johnson, "Mükemmel bir toksik maskülinite örneği istiyorsanız, Ukrayna'da yaptığı şey bu" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Johnson, ayrıca, G7 liderlerinin Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için çalışmasına rağmen, şu anda mevcut bir anlaşma olmadığını da sözlerine eklemişti.

Thatcher'in savaş açmasını hatırlattı
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un "Rusya Devlet Başkanı kadın olsaydı, savaş olmazdı" yönündeki açıklamasını değerlendiren Putin, "İngiltere eski Başbakanı Margaret Thatcher'in Falkland Adaları için Arjantin'e karşı savaş başlattığını" anımsattı. Putin, "Bir kadın savaşı başlatma kararı aldı. Falkland Adaları nerede ve İngiltere nerede? Bunun sebebi, emperyalist hırslar ve emperyalist statünün onaylattırılmasıdır. Bu nedenle mevcut İngiltere Başbakanı'nın bugün olanlarla ilgili atıfları yanlıştır" dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Sarıklı cübbeli kişiler parkta oturan çifte saldırdı: Kızlı erkekli oturamazsınız
Sarıklı cübbeli kişiler parkta oturan çifte saldırdı: Kızlı erkekli oturamazsınız
Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi 2022 taban-tavan puanları 2022 yüzdelim dilim sıralaması
Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi 2022 taban-tavan puanları 2022 yüzdelim dilim sıralaması
Avcılar'da 28 yaşındaki Dilan'ın sır ölümü! 2 gündür yalnızdı...
Avcılar'da 28 yaşındaki Dilan'ın sır ölümü! 2 gündür yalnızdı...
Cağaloğlu Anadolu Lisesi 2022 yüzdelik dilim taban-tavan puan sıralaması
Cağaloğlu Anadolu Lisesi 2022 yüzdelik dilim taban-tavan puan sıralaması
Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu! LGS tercih başvuruları için tarih belli oldu
Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu! LGS tercih başvuruları için tarih belli oldu
Çapa Fen Lisesi 2022 taban-tavan puanları yüzdelik dilim güncel tablosu
Çapa Fen Lisesi 2022 taban-tavan puanları yüzdelik dilim güncel tablosu
Cem Bölükbaşı, Formula 2'nin yedinci ayağında İngiltere'de yarışacak
Cem Bölükbaşı, Formula 2'nin yedinci ayağında İngiltere'de yarışacak
Yeni aldıkları ev mezarı oldu! Ümraniye'de tapu cinayeti
Yeni aldıkları ev mezarı oldu! Ümraniye'de tapu cinayeti
Atatürk Fen Lisesi 2022 taban puanları 2022 yüzdelik dilim taban-tavan puanları tablosu
Atatürk Fen Lisesi 2022 taban puanları 2022 yüzdelik dilim taban-tavan puanları tablosu
Fitch’ten BDDK kararına ilişkin tahmin: Ekonomik büyümeyi yavaşlatabilir
Fitch’ten BDDK kararına ilişkin tahmin: Ekonomik büyümeyi yavaşlatabilir