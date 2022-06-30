Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu! LGS tercih başvuruları için tarih belli oldu

LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu "www.meb.gov.tr"den yayımlandı. Lise tercihleri 4-20 Temmuz'da yapılacak, yerleştirme sonuçları 25 Temmuz'da açıklanacak.

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Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 2022 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih ve yerleştirme kılavuzu açıklandı.

Görme yetersizliği olan öğrenciler için "sesli betimleme" ile de düzenlenerek erişime sunulan 2022 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu, "www.meb.gov.tr" internet adresinden erişime açıldı.

Kılavuza göre öğrenciler, "merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar", "yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar" ve "pansiyonlu okullar" olmak üzere üç grupta tercih yapabilecek.

LGS kapsamındaki lise tercihleri 4 Temmuz Pazartesi gününden itibaren 20 Temmuz saat 17.00'ye kadar yapılabilecek.

Yerleştirme sonuçları, 25 Temmuz'da "http://www.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek.