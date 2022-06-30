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AK Parti'li Karahocagil: Türkiye, dörtlü zirvede istediğini aldı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
AK Parti'li Karahocagil: Türkiye, dörtlü zirvede istediğini aldı

AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, Türkiye'nin, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, İsveç Başbakanı Magdelena Andersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile gerçekleştirilen dörtlü zirvede istediğini aldığını söyledi.

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Karahocagil, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin, topraklarının bölünmez bütünlüğünün korunması, güvenliğinin sağlanmasında uluslararası taahhütlere uygun hareket ettiğini, NATO üyesi olarak üzerine düşen görevleri yerine getirdiğini belirtti.

AK Parti'li Karahocagil, "Türkiye, İsveç Başbakanı, Finlandiya Cumhurbaşkanı ve NATO Genel Sekreteri'nin katılımıyla gerçekleşen dörtlü zirvede istediğini aldı." dedi.

NATO Zirvesi'nde Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında imzalanan üçlü muhtıraya ilişkin ise Karahocagil, PKK/YPG/PYD ile birlikte FETÖ'nün de bir terör örgütü olduğunun, uluslararası bir anlaşmada net olarak ortaya konduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde, tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet ilkelerine sıkı sıkıya sahip çıkarak yola devam edeceklerini anlatan Karahocagil, "Terör, göç, savaş, ekonomik ve sosyal krizler ile baş ederek 2023 hedeflerimizi gerçekleştirmek ve 2053 vizyonumuzu hayata geçirmek için diplomatik, siyasi, ekonomik ve milli savunma anlamında ne yapmamız gerekiyor ise istikametimizde yol almaya devam edeceğiz." diye konuştu.

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