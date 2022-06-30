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Sosyal medya hesaplarına ve maile gelen bu mesaja dikkat! Sakın kanmayın

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Sosyal medya hesaplarına ve maile gelen bu mesaja dikkat! Sakın kanmayın

ANKARA'da bir avukat, müvekkiline ait aile fotoğraflarını kullanarak, sosyal medya üzerinden "evde paketleme yapıp para kazanma" vaadiyle vatandaşları dolandırdığını öne sürdüğü kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu.

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Kovid-19 sürecinde insanların iş bulma arayışını dijital platformlara yönlendirmesi ve ek gelir elde etme isteklerini kullanan bazı firma ve kişiler, "evden çalışarak para kazanma" vaadiyle vatandaşları dolandırıp mağdur ediyor.

Sosyal medya platformları üzerinden "evde paketleme" konulu iş ilanlarıyla ek kazanç sağlamak isteyenleri hedef alan dolandırıcılar, kişilerin elektronik posta adreslerine veya sosyal medya hesaplarına bu yönde mesajlar gönderiyor.


Daha sonra ilanlara başvuranlardan, "sisteme kayıt yaptırmaları gerektiğini, bunun da ücrete tabi olduğunu" belirterek para talebinde bulunan dolandırıcılar, ücreti aldıktan sonra bir daha dönüş yapmıyor.

Ankara'da yaşayan Z.G.G. aile fotoğraflarının sosyal medya ve WhatsApp işletme hesaplarında profil resmi olarak kullanıldığını öğrenmesi üzerine durumu avukatı Emre Altun'a iletti. Müvekkilinin fotoğrafının yayımlandığı internet sitesi hakkında araştırma yapan Altun, sitede müvekkilinin ailesine ait fotoğraflar ile uzaktan çalışmayla para kazanılabileceğine ilişkin vaatlerin yer aldığını tespit etti.

Bunun üzerine Altun, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına "dolandırıcılık", "özel hayatın gizliliğini ihlal", "şahsi verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" ve "kişisel verilerin kaydedilmesi" suçlarından şikayette bulundu. Avukat Altun, vatandaşların buna benzer durumlarla karşılaştıklarında adli makamlara başvurmaktan çekinmemesi ve adli destek alması tavsiyesinde bulundu.

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