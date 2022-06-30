BIST 2.388
DOLAR 16,69
EURO 17,42
ALTIN 972,53
HABER /  DÜNYA

Filipinler'in yeni Devlet Başkanı yemin edip görevine başladı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Filipinler'in yeni Devlet Başkanı yemin edip görevine başladı

FİLİPİNLER'in 10 Mayıs tarihindeki seçimde kazanan 'Bongbong' lakaplı Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, bugün düzenlenen yemin töreninin ardından görevine başladı.

Abone ol

Filipinler'de 10 Mayıs tarihinde düzenlenen Devlet Başkanı seçimini kazanan “Bongbong” lakaplı Ferdinand Marcos Jr için bugün yemin töreni düzenlendi. Törende konuşan Devlet Başkanı Marcos, "Filipin demokrasi tarihindeki en büyük seçim yetkisini" kullanarak kendisine oy verdikleri için halka teşekkür etti.

Filipinler Ulusal Müzesi'nde düzenlenen törenle göreve başlayan 64 yaşındaki Devlet Başkanı Marcos, Filipinler eski Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin ardından göreve geldi. Başkan yardımcısı görevine ise Filipinler eski Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin kızı Sara Duterte getirildi.

Filipinleri 21 yıl yöneten eski diktatör Ferdinand Marcos’un oğlu Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, 10 Mayıs'ta düzenlenen devlet başkanı seçimini yüzde 58,92 oyla kazanmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Kabataş Erkek Lisesi Almanca 2022 taban-tavan puanları 2022 yüzdelik dilim tablosu
Kabataş Erkek Lisesi Almanca 2022 taban-tavan puanları 2022 yüzdelik dilim tablosu
Süleyman Soylu yurt içindeki PKK'lı terörist sayısını açıkladı
Süleyman Soylu yurt içindeki PKK'lı terörist sayısını açıkladı
Sağlıkçılara ücretsiz toplu taşımada bugün son gün! Uzatılsın çağrısı
Sağlıkçılara ücretsiz toplu taşımada bugün son gün! Uzatılsın çağrısı
Oğlunu kaybettiği ırmakta şimdi sel nedeniyle evini yitirme endişesi taşıyor
Oğlunu kaybettiği ırmakta şimdi sel nedeniyle evini yitirme endişesi taşıyor
Kabataş Erkek Lisesi 2022 taban puanları yüzdelik dilim en düşük puanı kaç? Kabataş Erkek Lisesi 2022 kontenjan tablosu
Kabataş Erkek Lisesi 2022 taban puanları yüzdelik dilim en düşük puanı kaç? Kabataş Erkek Lisesi 2022 kontenjan tablosu
Afrin'deki büyük katliamın faillerinden üçü yakalandı
Afrin'deki büyük katliamın faillerinden üçü yakalandı
İstanbul Erkek Lisesi 2022 taban puanları kontenjan ve en düşük-en yüksek yüzdelik dilim tablosu
İstanbul Erkek Lisesi 2022 taban puanları kontenjan ve en düşük-en yüksek yüzdelik dilim tablosu
İsrail'de parlamento feshedildi erken seçime gidiyorlar
İsrail'de parlamento feshedildi erken seçime gidiyorlar
Ek gösterge ve öğrenci affı düzenlemesini de içeren teklif TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda
Ek gösterge ve öğrenci affı düzenlemesini de içeren teklif TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda
Galatasaray Lisesi 2022 taban puanları kontenjan ve en düşük-en yüksek yüzdelik dilim tablosu
Galatasaray Lisesi 2022 taban puanları kontenjan ve en düşük-en yüksek yüzdelik dilim tablosu