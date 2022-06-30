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Ehliyet sınavında da bunu yapmazsın! Polis gözlerine inanamadı! Pes dedirten kopya düzeneği

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Ehliyet sınavında da bunu yapmazsın! Polis gözlerine inanamadı! Pes dedirten kopya düzeneği

GAZİANTEP, ehliyet sınavını geçmek için sesli düzenekle sınav salonuna girmeye çalışan kişinin kopya yöntemi pes dedirtti. Polisin dikkati sayesinde girişte yakalanan şahsın kopya çekmek için wifi ve ses cihazından oluşan bir düzenek kurduğu belirlendi.

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Gaziantep merkez Şehitkamil ilçesine bağlı Burak Mahallesi’ndeki E-Sınav Merkezinde pes dedirten bir olay meydana geldi. İddiaya göre, polis ekipleri ehliyet sınavına girmek için E-sınav merkezine gelen bir kişinin kontrol noktasındaki hareketlerinden şüphelendi. Şahıs, sınav alanına girmek için x-ray cihazından geçerken cihazın uyarı vermesi ve şahsın şüpheli tavırları üzerine arama yapılmasına karar verildi.

Yapılan aramalar sırasında şoka uğrayan ekipler, şahsın tişörtünün yakasına gizlenmiş halde sesi aktaran cihaz, kemerinin altına bağlanmış halde internet sağlayan wifi cihazı ile kulağında ise mini kulaklık ele geçirdi.

Polis ekipleri üzerindeki Kopya düzeneği sökülen şahıs hakkında yasal işlem başlattı.

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