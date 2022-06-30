BIST 2.388
DOLAR 16,69
EURO 17,42
ALTIN 972,53
HABER /  GÜNCEL

Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO katılımlarını sürdürüyor İspanya Başbakanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO katılımlarını sürdürüyor İspanya Başbakanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya’nın başkenti Madrid’de NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nin ikinci gününde gerçekleştirilecek oturuma katılmak üzere IFEMA Fuar Merkezi'ne geldi.

Abone ol

İspanya’nın başkenti Madrid’de gerçekleştirilen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi ikinci gününde devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ikinci günde düzenlenecek oturuma katılmak üzere IFEMA Fuar Merkezi'ne geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Madrid'de yapılan NATO Zirvesi'ndeki ikili temasları kapsamında İspanya Başbakanı Sanchez ile bir araya geldi.

ÖNCEKİ HABERLER
Seçimi bilen ORC anketi paylaştı en başarılı 10 ilçe belediye başkanı açıklandı
Seçimi bilen ORC anketi paylaştı en başarılı 10 ilçe belediye başkanı açıklandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: Maymun çiçeği hastalığı Türkiye'de hastanın yaşı ve yaşadığı il
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: Maymun çiçeği hastalığı Türkiye'de hastanın yaşı ve yaşadığı il
Suriye'de YPG'ye büyük darbe! MSB etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı
Suriye'de YPG'ye büyük darbe! MSB etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı
İş yeri açmak isteyenlere 370 bin lira hibe edilecek başvuru şartları belli oldu
İş yeri açmak isteyenlere 370 bin lira hibe edilecek başvuru şartları belli oldu
Galatasaray'a sürpriz 10 numara Cagliari ile 7 milyon Euro'ya anlaştılar
Galatasaray'a sürpriz 10 numara Cagliari ile 7 milyon Euro'ya anlaştılar
ABD Başkanı Joe Biden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür üstüne teşekkür etti
ABD Başkanı Joe Biden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür üstüne teşekkür etti
Kemal Kılıçdaroğlu: Asla giremezler dedin bastın imzayı geldin
Kemal Kılıçdaroğlu: Asla giremezler dedin bastın imzayı geldin
En düşük emekli maaşı 3 bin 500 lira oldu 3600 ek gösterge paketiyle geldi 500 lira zamlı geçti
En düşük emekli maaşı 3 bin 500 lira oldu 3600 ek gösterge paketiyle geldi 500 lira zamlı geçti
Cüneyt Arkın oğlu Murat Cüreklibatır kimdir kiminle evli? Cüneyt Arkın torunları kaç tane?
Cüneyt Arkın oğlu Murat Cüreklibatır kimdir kiminle evli? Cüneyt Arkın torunları kaç tane?
Ev alacaklar dikkat! Yasal düzenleme geldi yeni dönem başlıyor
Ev alacaklar dikkat! Yasal düzenleme geldi yeni dönem başlıyor