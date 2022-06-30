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ABD Başkanı Joe Biden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür üstüne teşekkür etti

ABD Başkanı Joe Biden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür üstüne teşekkür etti

MADRİD'de NATO ziCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya geldi. Görüşme 1 saat 10 dakika sürdü. Biden görüşme öncesi medyanın önünde Erdoğan'a teşekkür üstüne teşekkür etti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'ndeki temaslarına devam ediyor. Ukrayna-Rusya savaşı, Finlandiya ve İsveç'in ittifaka üye olma süreci ve daha birçok konunun gündeme geldiği zirve, son yılların en önemli zirvesi olarak görülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Madrid'de yapılan NATO Zirvesi'ndeki ikili temasları kapsamında ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya geldi.

"Ukrayna savaşında denge politikası yürütüyoruz"
NATO Zirvesi'nin gündemi itibarıyla çok güçlü bir zirve olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Zirvede yarın devam edecek çalışmalarımızla inanıyorum ki ülkelerimize dolu dolu dönme fırsatını bulacağız. Sizlerin özellikle ABD olarak bu işte ön alışınız, NATO'nun güçlenmesine yönelik atılacak adımlar özellikle Rusya-Ukrayna sürecine ayrı bir katkı verecektir." dedi.

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle son dönemde hububat ve akaryakıt konusunda olumsuz gelişmeler yaşandığına işaret eden Erdoğan, "Bu konuda denge politikasıyla süreci çözmenin gayreti içindeyiz. Temennimiz odur ki bu denge politikasıyla netice alalım. Bir an önce de hububat konusunda şu anda bunun yokluğunu çeken ülkelere açılan koridor üzerinden imkan sağlayalım." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'ye teşekkür
Görüşme başlarken, basın mensuplarına demeç veren iki lider samimi görüntüler verdi. ABD Başkanı Joe Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna savaşı sırasında yürüttüğü diploması faaliyetleri için teşekkür ederek sözlerine başladı.

Joe Biden, "Ukrayna tahılında çabaları için Türkiye'ye teşekkür ederim. İsveç ve Finlandiya konusuyla ilgili de teşekkür ediyorum." dedi.

1 saat 10 dakika sürdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Biden ile TSİ 18.55'te başlayan görüşmesi basına kapalı olarak yapıldı. Birçok konunun ele alındığı görüşme 1 saat 10 dakika sürdü.

Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve MİT Başkanı Hakan Fidan da yer aldı.

Görüşme teklifi ABD'den geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi'nin düzenlendiği Madrid'e hareketi öncesinde Esenboğa Havalimanı'nda açıklamalarda bulunmuştu. ABD Başkanı Joe Biden'la bir görüşme yaptıklarını dile getiren Erdoğan, "Sayın Biden ile bir görüşme yaptık. Bu akşam veya yarın tekrar bir araya gelme arzusunu ifade etti. Biz de 'olabilir' dedik." ifadelerini kullanmıştı..

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