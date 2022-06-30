Cüneyt Arkın eşi Betül Cüreklibatır kaç yaşında gençliği nasıldı?

Yaklaşık 300 film çeken Yeşilçam'ın duayen oyuncusu Cüneyt Arkın 85 yaşında hayatını kaybetti. KOAH hastası olan Cüneyt Arkın'ın ölüm nedeni kalp durması olarak duyuruldu. Özel hayatı ile merak edilen Cüneyt Arkın'ın iki kez evlilik yaptı, 3 nikah kıydı. İlk eşi doktor Güler Mocan'dan Filiz adında bir kızı var. Şimdiki eşi Betül Cüreklibatır'dan ise Kaan ve Hakan adında iki oğlu var. Peki kızı eşi Betül Cüreklibatır kaç yaşında, gençliği nasıldı, filmleri...

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Filmleri ve karakteri ile kalplere taht kuran usta oyuncu Cüneyt Artkın 85 yaşında kalp durması nedeniyle hayatını kaybetti. 300'e yakın filmde rol alan Cüneyt Arkın bugün ailesi ve sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlanacak ve Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecektir. Ölümünün ardından özel hayatı ile de merak edilen Cüneyt Arkın aslen Eskişehir doğumlu. Asıl mesleği doktorluk olan Cüneyt Arkın rol aldığı bir film ile oyunculuğu tercih etti. İki kez evlilik yapan Cüneyt Arkın ilk evliliğini kendisi gibi doktor olan Güler Mocan ile yaptı ve bu evliliğinden herkesten sakladığı kızı Filiz dünyaya geldi. Cüneyt Arkın'kın kızı Filiz şu anda 56 yaşında. Daha sonra Cüneyt Arkın hayatımın aşkı dediği şimdiki eşi Işıl Betül Cüreklibatır ile 1970 yılında evlendi. Ondan önce ölmek istiyorum dediği eşi Betül'den ise Hakan ve Kaan adında iki oğlu oldu. Cüneyt Arkın'ın eşi Betül Cüreklibatır şimdi 75 yaşında.

Ünlü oyuncu Cüneyt Arkın'ın cenaze namazı 30 Haziran 2022 Perşembe günü saat 10:30'da Atatürk Kültür Merkezi’ ndeki törenin ardından Öğlen namazına müteakip Teşvikiye Camii’nde kılınacak. Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecektir.

Ölüm nedeni neydi:

Gerçek adı Fahrettin Cüreklibatır olan ünlü sanatçıdün gece yarısı rahatsızlanarak Beşiktaş'ta bulunan özel bir hastanede tedavi altına alındı. 85 yaşındaki Arkın tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Cüneyt Arkın ve Güler Mocan'dan olan kızı Filiz

KOAH hastası olan ve daha önce de tedavi gören Yeşilçam'ın usta sanatçısı Cüneyt Arkın'ın ölüm nedeni hakkında hastaneden açıklama yapıldı. Açıklamada, Arkın'ın kalbinin durması sebebiyle ambulansla hastaneye getirildiği ve bütün yeniden canlandırma çabalarına rağmen hayatını kaybettiği belirtildi.

Gerçek adı Fahrettin Cüreklibatır'dır. Cüneyt Arkın, 8 Eylül 1937 tarihinde Eskişehir'in merkezine bağlı Karaçay köyünde doğdu. Babası Kurtuluş Savaşı'na katılmış Hacı Yakup Cüreklibatur'dur. Aslen Nogay Türkleri'ndendir. Eskişehir Atatürk Lisesi'nde öğrenim gören Arkın, 1961 yılında İstanbul Tıp Fakültesinden mezun oldu.

Cüneyt Arkın eşi ve oğulları ve torunları ile birlikte

Memleketi Eskişehir'de, yedek subay olarak askerliğini yaparken, Göksel Arsoy'un başrol oynadığı Şafak Bekçileri (1963) filminin çekimleri sırasında yönetmen Halit Refiğ'in dikkatini çekti. Askerliğini bitirdikten sonra Adana ve civarında doktorluk yaptı. 1963 yılında Artist dergisinin yarışmasında birinci oldu. Bir süre iş arayan Arkın, 1963'te Halit Refiğ'in teklifiyle sinema oyunculuğuna başladı ve 2 yıl içinde 30 kadar film çevirdi.

1964 yılında oynadığı Gurbet Kuşları filminin finalindeki kavga sahnesi, Arkın'ın kariyerinde bir kırılma noktası oldu. Bir süre daha duygusal-romantik jön karakterlerini canlandırdıktan sonra yine Halit Refiğ'in önerisiyle aksiyon filmlerine yöneldi.

Bu dönemde İstanbul'a gelen Medrano Sirki'nde altı ay süreyle akrobasi eğitimi aldı. Burada öğrendiklerini Malkoçoğlu ve Battalgazi serilerinde beyaz perdeye aktararak, Türk sinemasına daha önce hiç örneği olmayan bir tarz getirdi.

Kısa sürede avantürlü filmlerin en çok aranan isimlerinden biri haline geldi. Kariyeri boyunca westernden komediye, macera filmlerinden toplumsal filmlere değişik türlerde filmler çekti.

12 Mart dönemi sırasında, 4. Altın Koza Film Festivali'nde (1972) jürinin ilk oylamasında Yılmaz Güney'i Baba filmindeki rolüyle en iyi erkek oyuncu seçmesine rağmen daha sonra siyasi baskılarla Güney'in yerine, ilk oylamada Yaralı Kurt filmindeki performansıyla ikinci olan Cüneyt Arkın'ı en iyi erkek oyuncu seçti. Bu karara tepki gösteren Arkın ödülü reddetti.

Cüneyt Arkın sinemasına ayrı bir renk getiren, yönetmenliğini Çetin İnanç'ın yaptığı 1982 tarihli Dünyayı Kurtaran Adam zamanla bir kült film haline geldi. 1980'li yıllarda Ölüm Savaşçısı, Kavga, Sürgündeki Adam ve İki Başlı Dev gibi aksiyon filmlerinden sonra, 1990'lı yıllarda polisiye dizilere yöneldi.

Cüneyt Arkın, at binmede ve karatede uzman sporcu unvanına sahiptir. Oyunculuğun yanı sıra televizyon izlenceleri sunmuş ve kısa bir süre gazetelerde sağlıkla ilgili köşe yazarlığı yapmıştır. 2009 yılında omurgasındaki sinir sıkışmasından dolayı yaklaşık üç ay hastanede tedavi görmüştür.

Evlilikleri: Cüneyt Arkın ilk evliliğini 1964 yılında kendisi gibi doktor olan Güler Mocan ile yaptı. Bu evlilikten kızları Filiz (1966) doğdu. 1968'de boşandıktan bir yıl sonra Betül (Işıl) Cüreklibatur ile evlenen Arkın'ın, bu evlilikten Kaan ve Murat adlarında iki çocuğu vardır. Kızı bir şirkette genel müdürlük yapan Arkın'ın oğullarından Murat da dizilerde oyunculuk yapmaktadır. Bir dönem alkolizm tedavisi görmüş olan Arkın, alkol, uyuşturucu ve gençliğin sorunları konulu sayısız konferans vermiş, bunlarla ilgili teşekkür beratları ve onur ödülleri almıştır.

Siyasi hayatı: Türk milliyetçisi kimliğiyle tanınan Cüneyt Arkın 2002 genel seçimlerinde Anavatan Partisi'nden (ANAP) Eskişehir milletvekili adayı olması için Mesut Yılmaz tarafından teklif götürüldü. Sonraki yıllarda İşçi Partisi adına düzenlenen "İşçi Partisi Hükümeti’nde Göreve Hazırız" kampanyasına katılarak, yeniden siyaset sahnesinde adını duyurdu.