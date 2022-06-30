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AK Parti'den bomba anket! 'AK Parti'ye neden kızgınsınız?' diye soruldu işte cevaplar

AK Parti'den bomba anket! 'AK Parti'ye neden kızgınsınız?' diye soruldu işte cevaplar

AK Parti, AK Parti'ye oy vermiş ama ilk seçimde vermeyeceğini söyleyen seçmenlere yönelik anket yaptı. Ankette AK Parti seçmenine "AK Parti'ye neden kızgınsınız?" diye soruldu. Anketten çıkan sonuçları AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki açıkladı.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "AK Parti'ye neden kırgınsınız?" diye anket yaptırdıklarını belirterek, "İstanbul'da birinci sırada Suriyeliler, ikinci sırada ekonomik meseleler, Ankara'da da birinci sırada ekonomik, ikinci sırada Suriyeliler çıktı" dedi. Mehmet Özhaseki, Anadolu Yayıncılar Derneği'nde gazetecilerle bir araya geldi. 

'AK Parti'ye neden kırgınsınız?' diye sorduk
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre anket çalışmaları yürüttüklerini belirten Özhaseki, toplumun nabzını tutmaya çalıştıklarını söyledi. Özhaseki yaptıkları çalışmalarda toplumun AK Parti'ye kırgınlık nedenlerini incelediklerini belirterek, "Antalya, Ankara, Adana, İstanbul ve Mersin gibi büyükşehirlerde, 'AK Parti'ye neden kırgınsınız?' diye sorduk" deyip sonuçları şöyle açıkladı:

İlk iki sırada ekonomik nedenler ve Suriyeliler meselesi var
- İstanbul'da birinci sırada Suriyeli sığınmacılar, ikinci sırada ekonomik meseleler, Ankara'da da birinci sırada ekonomik, ikinci sırada Suriyelilerle ilgili meseleler çıktı. Biz şimdi bunları birebir takip ediyoruz."

- 'Ben artık AK Parti'den vazgeçtim' diyen yok. 'Ümidiniz yok mu AK Parti'den? Vaz mı geçtiniz?' diye soruyoruz, asla 'evet' cevabı yok. 'Bu sorunları kim çözecek' diye soruyoruz, yüksek oranda 'AK Parti çözecek' diyorlar.

Cumhurbaşkanımız açık ara önde...
Cumhurbaşkanlığı seçimleri konusuna da değinen Özhaseki, "Cumhurbaşkanımızın ismiyle yapılan anketlerde, çok açık ara Cumhurbaşkanımız önde. Yüzde 50'yi çok rahat geçebiliyoruz." diye konuştu.

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