Kurban Bayramı emekli ikramiyelerin ödenme tarihleri belli oldu! Bayram ikramiyesi kaç lira

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği haber geldi. Emekli bayram ikramiyelerinin 2-7 Temmuz’da hesaplara yatacağı açıklandı. Bayram ikramiyelerine zam var mı?..

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2022 yılı Kurban Bayramı Emekli Bayram İkramiyelerinin ödeme tarihi belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, ikramiyelerin bayramdan önce 2-7 Temmuz’da hesaplara yatırılacağını duyurdu.

Buna göre SSK emeklileri 5-6 Temmuz’da, Bağ-Kur emeklileri 7 Temmuz’da, Emekli Sandığı kapsamında emekli aylıklarını alanlar ise 2-5 Temmuz tarihlerinde bayram ikramiyelerini alabilecekler.

"Kurban Bayramı ikramiyelerine zam var mı?" sorusunun cevabı aranırken, şu ana kadar 1.100 TL'lik ikramiyelere zam yapılmasıyla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi. İkramiyelerin 1.100 TL olarak yatması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan memurların maaşlarının bayram öncesi yatacağını son kabine toplantısı sonrası duyurmuştu. Emekli maaşlarının ödeme tarihiyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

En düşük emekli aylığı 3 bin 500 TL oldu

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki görüşmelerde verilen önergeyle en düşük emekli aylığı 3 bin 500 TL’ye çıkarıldı.