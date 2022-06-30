2022 LGS yüzdelik dilim kaç olmalı nasıl hesaplanır liselerin yüzdelik dilim puanları

8. sınıf öğrencilerinin 5 Haziran'da girdiği LGS sonuçları bugün açıklandı. meb.gov.tr sonuç sayfasından LGS puanını öğrenen öğrenciler LGS taban puanlarını ve liselerin taban-tavan puanlarını araştırıyor. Peki yüzdelik dilim nasıl hesaplanır, LGS yüzdelik dilim hesaplama örneği. MEB LGS Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, İmam Hatip, Sosyal Bilimler Lisesi ve Meslek Lisesi taban ve tavan puanları ve lise yüzdelik dilim tablosu...

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MEB tarafından yapılan ve 8. sınıf öğrencilerinin girdiği LGS sınav sonuçları bugün açıklandı. meb.gov.tr sonuç sayfasında LGS sonuçlarını öğrenen öğrenciler için tercih maratonu başlayacak. LGS taban puanlarını ve liselerin taban-tavan puanlarını araştırıyor. MEB LGS Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, İmam Hatip, Sosyal Bilimler Lisesi ve Meslek Lisesi taban ve tavan puanları ve lise yüzdelik dilim tablosu...

2022 LGS taban puanları açıkladı mı:

MEB lise taban puanları henüz açıklanmadı. 5 Haziran 2022 tarihinde gerçekleştirilen sınavın ardından LGS sonuçları açıklanmasıyla 2022 LGS taban ve tavan puanları da netlik kazanacak.

2021 LGS TABAN - TAVAN PUAN LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Yüzdelik dilim nedir:

Yüzdelik dilim sıralamanızın yüzde olarak ifadesidir. MEB sizin Türkiye'de veya ilde kaçıncı olduğunuzu değil bunun yüzde olarak ifadesini vermiştir. Örneğin Türkiye genelinde %8 giren bir öğrenci 1.300.000 (LGS'ye giren yaklaşık öğrenci sayısı) öğrenci arasında 104.000 olmuştur.

Kısacası Taban puanlar her yıl değişebilir ancak yüzdelik dilime göre tercih yapmak daha sağlıklıdır. Yalnız yüzdelik dilimlerde değişebilir. Okul kontenjanları, yeni açılan okullar, bazı okul türlerini değişmesi, okul kapanması gibi durumlar yüzdelik dilimlerde değişmeye neden olacaktır.

Yüzdelik dilim hesaplaması:

Yüzdelik dilim, öğrencinin aldığı yerleştirmeye esas puan ile sınava giren tüm öğrencilerin içinde başarı sıralamasını gösteren değerdir. Yüzdelik dilim öğrencinin sıralamasına yüz,100, sayısı ile bir oran kurulması ve bu sıralamanın yüzdelik olarak ifade edilmesidir. Yani sıralamanın 100 sayısıyla çarpılması ve sınava giren toplam öğrenci sayısına bölünmesidir.

Örnek vermek gerekirse yüzdelik dilimi %10 olan öğrenci sınava giren bir milyon üç yüz bin öğrenci arasından yüz otuz bininci, 130 000, olmuş demektir. Sınavın taban ve tavan puanları o seneki sınavın koşullarına göre sürekli değişiklik gösterse de okula giriş için asıl gerekli olan değerin sınav sıralaması olduğu dolayısıyla yüzdelik dilim kullanılarak plan kurulması ve tercih yapılması daha doğru olacaktır.

İl geneli hesaba katılarak açıklanan yüzdelik dilim, o öğrenciyle birlikte aynı ilde sınava giren öğrencilerin hesaplamaya dâhil edilmesiyle oluşurken; ülke genelinde hesaplanan yüzdelik dilim ise tüm ülkedeki öğrenci sayısı hesabı dahil edilerek açıklanır.