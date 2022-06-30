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ABD’li Cumhuriyetçi senatörden Türkiye'ye f-16 satışıyla ilgili dikkat çeken açıklama

ABD’li Cumhuriyetçi senatörden Türkiye'ye f-16 satışıyla ilgili dikkat çeken açıklama

Cumhuriyetçi Senatör Graham, Biden yönetiminin Türkiye’ye F-16 satışına destek verme kararını desteklediğini belirterek, "Türkiye’nin havacılık kabiliyetlerini güncellemek, Türkiye’nin, ABD’nin, NATO’nun ve bölgesel güvenliğin yararına olacaktır" dedi.

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ABD’li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Türkiye’ye F-16 satışına destek verdiğini ve aradaki farklılara rağmen Türkiye’nin önemli bir NATO müttefiki olduğunu kaydetti.

Graham, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Biden yönetiminin önemli NATO müttefikimiz Türkiye’ye F-16 satışına destek verme kararını destekliyorum" dedi. 

Aradaki görüş farklılıklarına rağmen Türkiye’nin önemli bir NATO müttefiki olduğuna işaret eden Graham, “Bu durum, Türkiye’nin ulusal güvenlik çıkarlarına hizmet etmektedir. Türkiye’nin havacılık kabiliyetlerini güncellemek, Türkiye’nin, ABD’nin, NATO’nun ve bölgesel güvenliğin yararına olacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

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