BIST 2.384
DOLAR 16,64
EURO 17,39
ALTIN 974,21
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Belediye başkanı duyurdu! Su müjdesi abonelerden ücret alınmayacak

Belediye başkanı duyurdu! Su müjdesi abonelerden ücret alınmayacak

AMASYA'da Kurban Bayramı tatilinin de bulunduğu Temmuz ayı boyunca abonelerden içme suyu ücreti alınmayacak. Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, “1 Temmuz’dan 1 Ağustos’a kadar Amasyalı hemşehrilerimizden su ücreti almayacağız” dedi.

Abone ol

3 yıldır Ramazan ayları ile Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı tatili süresince su ücreti almadıkları gibi bu yıl suyun tonunu 1 lira yaptıklarını hatırlatan Mehmet Sarı, vatandaşların ekonomisine bir nebze katkı sağlamaya çalıştıklarını belirterek, Temmuz ayı boyunca 45 binden fazla aboneden su ücreti almayacaklarını, kartlı su sistemi kullanan vatandaşların kartlarına da 25 ton su yükleneceğini açıkladı.

Bana kalsa suyu komple bedavaya vereceğim”
2021 yılı başında suyu yüzde 50 ucuzlattıklarını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin belediyelere yaptığı su tarifesinde indirim çağrısı sonrası da şebeke suyunun tonunu şu an 1 liradan verdiklerine işaret eden MHP’li Mehmet Sarı, “Bana kalsa suyu komple bedavaya vereceğim. Lakin hukuktaki bazı kurallar buna müsaade etmiyor” diye konuştu.

İstanbul’dan ‘kamyonla gelip su doldurabilir miyiz?’ diye soruyorlar
 Amasya’nın Türkiye’de suyun en ucuz olduğu kentlerin başında geldiğini vurgulayan Belediye Başkanı Sarı, “Amasya’mızda 10 ton su 10 lira. İstanbul’da karşılaştığım sucular ‘kamyonla gelip su doldurabilir miyiz?’ dediler. ‘Dolduramazsınız’ yanıtını verdim” şeklinde konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Cüneyt Arkın kızı Filiz kaç yaşında annesi Güler Mocan yaşıyor mu, kimdir?
Cüneyt Arkın kızı Filiz kaç yaşında annesi Güler Mocan yaşıyor mu, kimdir?
Çin'den, G7 Zirvesi'ndeki insan haklarına ilişkin ifadelere tepki
Çin'den, G7 Zirvesi'ndeki insan haklarına ilişkin ifadelere tepki
ABD’li Cumhuriyetçi senatörden Türkiye'ye f-16 satışıyla ilgili dikkat çeken açıklama
ABD’li Cumhuriyetçi senatörden Türkiye'ye f-16 satışıyla ilgili dikkat çeken açıklama
Kurban Bayramı emekli ikramiyelerin ödenme tarihleri belli oldu! Bayram ikramiyesi kaç lira
Kurban Bayramı emekli ikramiyelerin ödenme tarihleri belli oldu! Bayram ikramiyesi kaç lira
LGS yüzdelik dilim hesaplama 2022 nasıl yapılır, LGS yüzdelik dilim hesaplama örneği
LGS yüzdelik dilim hesaplama 2022 nasıl yapılır, LGS yüzdelik dilim hesaplama örneği
LGS yüzdelik dilim hesaplama 2022 lise yüzdelik dilim hesaplama formülü
LGS yüzdelik dilim hesaplama 2022 lise yüzdelik dilim hesaplama formülü
Reyhanlı saldırısının talimatını veren uyuşturucu baronu Memet Gezer ABD'den Türkiye'ye getirildi
Reyhanlı saldırısının talimatını veren uyuşturucu baronu Memet Gezer ABD'den Türkiye'ye getirildi
Altın, para, döviz ve menkul kıymet... Hepsini kapsıyor... Varlık Barışı için başvuru süresi bugün doluyor
Altın, para, döviz ve menkul kıymet... Hepsini kapsıyor... Varlık Barışı için başvuru süresi bugün doluyor
Koronavirüsün başkenti Wuhan'dan iki yıldan sonra İstanbul'a ilk uçuş
Koronavirüsün başkenti Wuhan'dan iki yıldan sonra İstanbul'a ilk uçuş
LGS taban puanları 2022 MEB lise taban-tavan puanları yüzdelik dilim tablosu
LGS taban puanları 2022 MEB lise taban-tavan puanları yüzdelik dilim tablosu