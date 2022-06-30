Belediye başkanı duyurdu! Su müjdesi abonelerden ücret alınmayacak

AMASYA'da Kurban Bayramı tatilinin de bulunduğu Temmuz ayı boyunca abonelerden içme suyu ücreti alınmayacak. Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, “1 Temmuz’dan 1 Ağustos’a kadar Amasyalı hemşehrilerimizden su ücreti almayacağız” dedi.

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3 yıldır Ramazan ayları ile Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı tatili süresince su ücreti almadıkları gibi bu yıl suyun tonunu 1 lira yaptıklarını hatırlatan Mehmet Sarı, vatandaşların ekonomisine bir nebze katkı sağlamaya çalıştıklarını belirterek, Temmuz ayı boyunca 45 binden fazla aboneden su ücreti almayacaklarını, kartlı su sistemi kullanan vatandaşların kartlarına da 25 ton su yükleneceğini açıkladı.

Bana kalsa suyu komple bedavaya vereceğim”

2021 yılı başında suyu yüzde 50 ucuzlattıklarını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin belediyelere yaptığı su tarifesinde indirim çağrısı sonrası da şebeke suyunun tonunu şu an 1 liradan verdiklerine işaret eden MHP’li Mehmet Sarı, “Bana kalsa suyu komple bedavaya vereceğim. Lakin hukuktaki bazı kurallar buna müsaade etmiyor” diye konuştu.

İstanbul’dan ‘kamyonla gelip su doldurabilir miyiz?’ diye soruyorlar

Amasya’nın Türkiye’de suyun en ucuz olduğu kentlerin başında geldiğini vurgulayan Belediye Başkanı Sarı, “Amasya’mızda 10 ton su 10 lira. İstanbul’da karşılaştığım sucular ‘kamyonla gelip su doldurabilir miyiz?’ dediler. ‘Dolduramazsınız’ yanıtını verdim” şeklinde konuştu.