'Fiyatları onlar yükseltti' Bayram öncesi kiralık araçlara talep patladı

Kurban Bayramı’na sayılı günler kaldı. Bayramı tatil beldesinde ya da memleketinde geçirmek isteyen pek çok kişi, ikinci el otomobil almak için araştırma yaparken, araç almak için bütçesi olmayanlar da kiralık araçlara yöneldi. Peki bayram öncesi her iki sektörde de otomobil fiyatları ne durumda, araba almak ya da kiralamak isteyenler ne yapmalı? Uzmanlardan önemli uyarılar geldi.

Sıfır araç üretiminde ve tedarikinde yaşanan aksamalar hız kesmeden devam ediyor. Yaşanan bu sorunlar ikinci el otomobil ve araç kiralamaya olan talebi artırırken, yaz mevsiminin gelmesinin yanı sıra, Kurban Bayramı’nın yaklaşması da otomobil piyasasını bir hayli hareketlendirdi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2021 yılının ilk beş ayında 1 milyon 772 bin 105 adet olarak gerçekleşen ikinci el otomobil satışlarının, bu yılın ilk beş ayında 2 milyon 456 bin 879 adet olduğunu açıklayan Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, "2022 yılının ilk beş ayında, geçen yılın ilk beş ayına göre ikinci el otomobil pazarında yüzde 38 oranında yukarı yönlü bir değişim yaşandı. Son altı aydır piyasa oldukça hareketli, satışlar hızlı bir şekilde devam ediyor. Sıfır araç üretim ve tedarikinde yaşanan sıkıntılar talebi ikinci ele kaydırdı. Tüketiciler bayramın da yaklaşmasıyla ikinci ele yöneldi” dedi.

Fiyatlar düşecek mi?

Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla ikinci el piyasasına ilginin arttığını, bu durumun da fiyatları etkilediğini belirten MASFED Başkanı Aydın Erkoç, “Artan talep ve yükselen maliyetlerle birlikte otomobil fiyatları da yükseldi. Ancak fiyatların neredeyse gün içerisinde yukarı yönlü değişmesi piyasayı olumsuz yönde etkiliyor. Sıfır araç tedarikinde yaşanan sıkıntılar çözülmeden ikinci el fiyatlarının düşeceğini düşünmüyoruz. Bu sorunların en az bir yıl daha devam edeceği öngörülürken, ikinci ele talep artmaya devam edecek. Buna bağlı olarak fiyatların da artacağını düşünüyoruz” görüşünü paylaştı.

“İkinci el şu an daha çok yatırım aracı olarak görülüyor. Bu durumun önümüzdeki süreçte de devam edeceğini öngörüyoruz. Şu an piyasada araç bulmakta zorlanıyoruz. O yüzden vatandaşlarımıza otomobil ihtiyaçları varsa bir an önce karşılamalarını tavsiye ediyoruz.’’ MASFED Başkanı Aydın Erkoç

'Bazı kişiler piyasayı yükseltiyor'

En düşük sıfır aracın şu an 400 bin TL olduğunu açıklayan Erkoç, "Nakitiniz olsa bile bayiye gittiğinizde aracı bulamıyorsunuz. Sipariş verip sıraya giriyorsunuz ve araç hangi gün gelirse o günkü satış fiyatı ile alabiliyorsunuz. Bu noktada meslekle alakası olmayan kişiler de piyasayı yükseltiyor. Gidip bayilerden araçları alıyorlar, 400 bin TL olan aracı 450-500 bin TL’ye satışa çıkarıyorlar. Fiyat dengesizliğine sebep olan faktörlerden birisi de bu’’ diye konuştu. Bayram öncesi yoğunluğunda araç alacaklara seslenen Erkoç, “Her zaman olduğu gibi sağlam, güvenilir ve kurumsal yerlerden alışverişlerini yapsınlar. Dolandırıcıların tuzağına düşmesinler” diyerek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

'Alacaklar elini çabuk tutmalı'

Kurban Bayramı için ikinci el otomobil piyasasında çok yoğun bir hareketliliğin söz konusu olmadığını söyleyen sektör yetkilisi Cengiz Köse ise, “Ancak satış oranları geçen aylara göre fark edilir bir oranda artış gösterdi. Kurban Bayramı tatilini memleketinde geçirmek isteyen vatandaşlar, bütçeleri doğrultusundaki araçlara baktı ve hiç düşünmeden aracı satın aldı. İkinci el otomobil fiyatlarında önceki haftalara göre hızlı bir yükseliş yok. Piyasanın yavaş yavaş oturmaya başladığını söyleyebiliriz. Araç alacakların elini çabuk tutmalarını, bu ihtiyaçlarını sonraki haftalara bırakmamalarını öneririm” dedi.

Kiralık araçta talep patlaması yaşanıyor

Kurban Bayramı dolayısıyla araç kiralamak isteyenlerin sayısının da bir hayli arttığını dile getiren Oğuzhan Beyler de şunları ekledi: