Asgari ücrete ek zam! Staj ücreti, 65 yaş aylığı, engelli aylığı, işsizlik maaşı yeni asgari ücretle değişecek
Bugün Asgari Ücret temmuz ara zammı için komisyon saat 14.00'da toplandı. Asgari ücret 30 Haziran 2022 çarşamba günü ilan edilecek. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda bazı konularda uzlaşma da sağlandı. Yeni asgari ücretle birlikte 65 yaş aylığından tutun işsizlik maaşına kadar hemen her alanda zam gelecek.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün toplanarak Temmuz 2022 ara zammı için ilk görüşmeyi yaptı. İlk toplantı sonrasında uzlaşma haberleri geldi. İşçi kesimi de işveren de zammın yapılmasında kararlı. Uzlaşılan ilk nokta ise yapılacak zammın Temmuz 2022 itibariyle geçerli olması yönünde. Asgari ücretin ne kadar olduğunu ise 30 Haziran 2022 perşembe günü öğreneceğiz. Komisyon 2. kez toplanıp yeni asgari ücreti ilan edecek. Kulislerde ise konuşulan rakamlar var.
2022 yılı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücrete yüzde 50 zam yapıldığını açıklamış ve yeni maaşların 4253 lira olacağını duyurmuştu. Aradan 6 ay geçtikten sonra artan enflasyon rakamları nedeniyle asgari ücrete yeniden zam yapılması gerekliliği ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Asgari Ücret Tespit Komisyonu yeniden toplanma kararı aldı.
Bunlara da zam gelecek : Asgari ücretin artmasıyla birlikte bazı kalemlerde değişiklikler ortaya çıkacak. Bunların başında işsizlik maaşı, askerlik ve doğum borçlanması, genel sağlık sigortası primleri, 65 yaş üstü aylıkları, engelli aylığı, isteğe bağlı sigorta primleri, staj ücretleri, asgari ücretlilerin rapor ücretleri ve Bireysel Emeklilik kesintilerinde farklılıklar oluşacak.
İşsizlik maaşı
Çalışanın ortalama brüt kazancının yüzde 40’ı kadar işsizlik maaşı ödeniyor. En fazla işsizlik ödeneği ise aylık brüt asgari ücretin yüzde 80’ini geçemiyor. Mevcut olarak işsizlik maaşı en düşük 1986 lira, en yüksek de 3972 lira olarak ödeniyor. İşsizlik maaşından yüzde 0.00759 oranında da damga vergisi kesintisi yapılıyor. Açıklanacak yeni rakamla birlikte işsizlik maaşları da netleşmiş olacak.