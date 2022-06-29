Asgari ücrete ek zam! Staj ücreti, 65 yaş aylığı, engelli aylığı, işsizlik maaşı yeni asgari ücretle değişecek

Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün toplanarak Temmuz 2022 ara zammı için ilk görüşmeyi yaptı. İlk toplantı sonrasında uzlaşma haberleri geldi. İşçi kesimi de işveren de zammın yapılmasında kararlı. Uzlaşılan ilk nokta ise yapılacak zammın Temmuz 2022 itibariyle geçerli olması yönünde. Asgari ücretin ne kadar olduğunu ise 30 Haziran 2022 perşembe günü öğreneceğiz. Komisyon 2. kez toplanıp yeni asgari ücreti ilan edecek. Kulislerde ise konuşulan rakamlar var.