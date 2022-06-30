Financial Times ABD'nin yeni stratejisini yazdı Türkiye detayı var!

Uzun zamandır gergin olan Türkiye ABD ilişkilerinin NATO zirvesiyle buzların eridiği yorumları yapılmaya başlandı. Financial Times ABD'nin yeniden Türkiye'ye yönelmesinin arkasındaki stratejiyi yazdı.

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İspanya'nın başkenti Madrid'deki tarihi zirvenin yankıları sürüyor. İngiliz Financial Times gazetesi ABD'nin yeni stratejisini yazdı. Yazıda dikkat çeken bir Türkiye detayı yer aldı.

SSCB'nin dağılması ile biten Soğuk Savaş'tan bu yana en büyük krizlerden biriyle karşı karşıya olan NATO liderleri, İspanya'nın başkenti Madrid'de bir araya geldi.

Tarihi zirvenin direkt sonuçlarından biri de ABD ile Türkiye arasındaki somut yakınlaşma oldu.

Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'e karşı veto kartını masadan çekmesi sonrası Beyaz Saray yönetimi Türkiye'ye F-16 satışının desteklendiği açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkan Biden'ın görüşmesinde de liderler birbirlerine teşekkür etti.

Financial Times gazetesine konuşan uzmanlar ve diplomatlar, Ukrayna savaşının Batılı ülkelere Türkiye ile sıkıntılı ilişkileri düzeltme fırsatı yarattığının altını çiziyor.

ABD kara kuvvetlerinin Avrupa komutasını yürütmüş emekli bir korgeneral olan Ben Hodges, gazeteye yeni durumu değerlendirirken şu ifadeleri kullanıyor:

"Yalnızca bu zirvenin değil, tüm bu krizin sonuçlarından biri de, ABD'nin Karadeniz'e artık stratejik bir gözle bakmak zorunda kalması oldu. Bu da Türkiye ile ilişkileri düzeltmeyi içeriyor."