NATO'dan tarihi bildiri ve yeni konsept: Türkiye mutabakat imzaladı İsveç Finlandiya'yı üyeliğe davet ettik
NATO üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanları, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen zirve toplantısı kapsamındaki oturumlara başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Madrid'deki NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde çekilen aile fotoğrafında yer aldı. NATO bildiri yayıladı ve dün Türkiye'nin vardığı mutabakat sonrası Finlandiya ve İsveç'in davet edildiği bildirildi. İşte NATO'nun 2022 stratejik konseptinin en önemli maddesi...
NATO üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanları, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen zirve toplantısı kapsamında bir araya geldi. NATO'dan zirveye ilişkin önemli bir açıklama geldi. Dün Türkiye'nin vardığı mutabakat sonrası Finlandiya ve İsveç'in davet edildiği bildirildi. Mutabakat dünya basınında "Erdoğan'ın zaferi" olarak yorumlanmıştı.
İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Liderler Toplantısı öncesinde zirvenin gerçekleştirildiği IFEMA Kongre Merkezi'nde resmi karşılama töreni sonrasında aile fotoğrafı çekimi yapıldı. Zirveye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden , İngiltere Başbakanı Boris Johnson , Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macronve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de katıldı.
NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, İspanya'nın başkenti Madrid'deki IFEMA Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.
NATO ülkelerinin liderleri, İsveç ve Finlandiya'yı ittifaka katılmaya davet etme kararı aldı ve katılım protokollerini imzalama konusunda uzlaştı.
Liderler zirvesi devam ederken NATO'nun sonuç bildirgesi yayınlandı ve şu ifadelere yer verildi: "İsveç ve Finlandiya'yı ittifaka davet etme kararı aldık. Rusya ile kötüleşen ilişkileri yansıtan yeni bir stratejik konsepti kabul ettik. Savunma ve caydırıcılığımızı büyük ölçüde güçlendireceğiz."