NATO'dan tarihi bildiri ve yeni konsept: Türkiye mutabakat imzaladı İsveç Finlandiya'yı üyeliğe davet ettik

Liderler zirvesi devam ederken NATO'nun sonuç bildirgesi yayınlandı ve şu ifadelere yer verildi: "İsveç ve Finlandiya'yı ittifaka davet etme kararı aldık. Rusya ile kötüleşen ilişkileri yansıtan yeni bir stratejik konsepti kabul ettik. Savunma ve caydırıcılığımızı büyük ölçüde güçlendireceğiz."