Kim Milyoner Olmak İster'e katılmak için 7 yıl uğraştı dün yarıştı 4. soruda elendi

ATV'de yayınlanan 'Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünde yine ilginç anlar yaşandı. Yarışmaya katılan Ahmet Malal isimli yarışmacı, henüz 18 yaşındayken bu yarışmaya başvurduğunu ve kendisine sıranın 7 yıl sonra geldiğini aktardı. Heyecanlanan yarışmacı ilk soruda joker kullanarak herkesi şaşırttı. Malal 4. soruda elenerek yarışmadan 2 bin lira ile ayrıldı.

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Ekranların çok sevilen yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde renkli anlar yaşandı.

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu yarışmaya katılan Ahmet Malal isimli yarışmacı, henüz 18 yaşındayken bu yarışmaya başvurduğunu ve kendisine sıranın 7 yıl sonra geldiğini aktardı.

Yarışmacının ilk soruda karşısına, "Trafik lambalarının altında yazan uyarı yazısında 'yol ver' denmeden önce söylenen hangisi olur?" sorusu çıktı.

Basit soruda heyecandan joker kullandı

Heyecanlanan yarışmacı, soruda seyirci joker hakkını kullandı.

Seyirciler yüzde 97 oranında 'C- Yayaya' şıkkını işaretledi ve yarışmacıyı bir üst tura taşıdı.

Baraj sorusunu geçen Malal, dördüncü soruda sesli soru ile karşılaştı.

"Dinlediğiniz 'Çakıl Taşları' adlı şarkıyı kim seslendirmektedir?" sorusu yarışmacıyı şaşırttı.

Yarışmacı soruya 'A-Sertap Erener' cevabını verdi. Oysa doğru cevap 'D- Şebnem Ferah' olacaktı. Yarışmacı soruya yanlış cevap verdi ve yarışmadan 2 bin TL alarak ayrıldı.