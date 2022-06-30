Finlandiya Cumhurbaşkanı yan çizdi! YPG'ye terör örgütü demedik Erdoğan'a boyun eğmedik

Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik süreçleri hakkında üç ülkenin liderlerinin huzurunda üçlü memorandum imzalanmasından iki gün sonra Finlandiya Cumhurbaşkanı'ndan dikkat çeken bir açıklama geldi. YPG'ye terör örgütü demediklerini söyleyen Niinistö, "Erdoğan'a boyun eğmedik" dedi

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Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, NATO Liderler Zirvesi'nin ilk günü ardından yaptığı açıklamada İsveç, Türkiye ve Finlandiya arasında imzalanan mutabakat metninde YPG'nin "terör örgütü" olarak nitelendirilmediğini belirtti. Öte yandan İsveç Dışişleri Bakanı Linde, "(Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan’a boyun eğmedik" diye konuştu.

Finlandiya'nın önde gelen yayın kuruluşlarından biri olan Helsingin Sanomat'ta (HS) yer alan habere göre, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, terör örgütü YPG’nin mutabakat metninde "terör örgütü" olarak ifade edilmediğini yazdı.

HS'de yer alan haberde öte yandan habere göre Niinistö "YPG gibi örgütleri terörist olarak kabul etmek için hevesli değiliz, çünkü NATO müttefikleri ve Türkiye arasında bu konuda bir bakış açısı farklılığı var. Türkiye, bunları terörist olarak kabul ediyor" ifadelerini kullandı.

Niinistö'nün bu sözleri haberde, "metin YPG’ye yönelik insani yardımın devam etmesine imkan verecek şekilde hazırlandı" olarak yorumlandı.

'Hiçbir şey değişmedi'

Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinisto, mutabakat metni üzerine verdiği demeçte, "Hiçbir şey değişmedi" dedi. Niinistö, “Metinde YPG’nin zikredilmesi Türkiye’nin esas amaçlarından biriydi, sonunda uzlaşabildik, çünkü en son aşamada aslında hiçbir şey değişmedi. Metinde YPG terör örgütü olarak değerlendirilmiyor, Türkiye’nin istediği gibi tanımlanmadı" ifadelerini kullandı.

'Erdoğan'a boyun eğmedik' Türkiye ile mutabakat imzalayan İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde de mutabakata yönelik verdiği demeçte, "Erdoğan'a boyun eğmedik" dedi. DW Türkçe'de yer alan habere göre İsveç gazetesi Aftonbladet’e açıklamalarda bulunan Linde "Terör faaliyeti olduğu yönünde delil olmadıkça hiçbir iadeye razı olmayacağız" diye konuştu. Linde, "Kürtler açısından insan haklarının ya da demokratik haklarının risk altında olduğunu düşünmelerini gerektirecek bir sebep yok" ifadelerini kullandı.

Muhtırada şu ifadelerin yer aldığı basına yansımıştı:

"Türkiye, Finlandiya ve İsveç Washington Antlaşması'nda belirtilen ilkelere ve değerlere bağlılıklarını ifade ederler. İttifakın en temel unsurlarından biri, üye devletlerin milli güvenliğinin yanı sıra uluslararası barış ve istikrara doğrudan tehdit teşkil eden terörizmin tüm biçim ve tezahürleriyle mücadelede tam dayanışma ve iş birliğidir.

Müstakbel NATO müttefikleri olarak Finlandiya ve İsveç, milli güvenliğine yönelik tüm tehditlere karşı Türkiye'ye tam destek verirler. Bu çerçevede, Finlandiya ve İsveç, PYD/YPG ve Türkiye'de FETÖ olarak tanımlanan örgüte destek sağlamayacaklardır. Türkiye de milli güvenliklerine yönelik tüm tehditlere karşı Finlandiya ve İsveç'e tam destek verir.

Finlandiya ve İsveç, terörizmi tüm biçim ve tezahürleriyle en kuvvetli şekilde reddeder ve kınar. Finlandiya ve İsveç, tüm terör örgütlerinin Türkiye'ye karşı gerçekleştirdikleri saldırıları açık ve net biçimde kınar, Türkiye'yle ve mağdurların aileleriyle en derin dayanışma duygularını ifade eder.

Finlandiya ve İsveç, PKK'nın yasaklanmış bir terör örgütü olduğunu teyit eder. Finlandiya ve İsveç, PKK ve diğer tüm terörist örgütlerin, bunların uzantılarının faaliyetleri ile iltisaklı kuruluşlar ve paravan örgütler içerisinde yer alan veya bu terör örgütleriyle bağlantısı bulunan şahısların faaliyetlerini engelleyeceklerini taahhüt eder.

Türkiye, Finlandiya ve İsveç bu terör örgütlerinin faaliyetlerini engellemek amacıyla aralarındaki iş birliğini artırmaya karar vermişlerdir. Finlandiya ve İsveç, bu terör örgütlerinin emellerini reddeder."