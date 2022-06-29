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DÜNYA

NATO Zirvesi'ne damga vuran anlar! Erdoğan ile İngiltere Başbakanı Boris Johnson arasında Türkçe sohbet

İSPANYA'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson arasındaki Türkçe diyalog damga vurdu. Aile Fotoğrafı çekiminde Johnson'un o sözleri herkese kahkaha attırdı.

NATO Liderler Zirvesi, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenleniyor. Üye ülkelerin liderleri, aile fotoğrafı çekimi sırasında bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da, ABD Başkanı Joe Biden ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile tokalaştı ve bir süre sohbet etti. 

Sohbet sırasında Johnson, parmağıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı göstererek, Türkçe "Çok güzelsin" dedi. Johnson'un Türkçe mesajı, Biden ve Erdoğan arasında gülüşmelere neden oldu. Erdoğan'da Johnson'ın "Çok güzelsin" sözüne aynı şekilde karşılık verdi.

3 liderin sohbeti sosyal medyada da gündem oldu. O anların videosu kısa sürede yüz binlerce kez izlendi.

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