Eski NATO Genel Sekreteri: Erdoğan bu pazarlığı bizimle de yaptı vazgeçilmez konumu var

Türkiye'nin NATO üyeliğine katılmak isteyen Finlandiya ve İsveç konusunda istediğini alması üzerine Eski NATO Genel Sekreteri Jaap de Hoop Scheffer'dan dikkat çeken yorum geldi.

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Eski NATO Genel Sekreteri Jaap de Hoop Scheffer, Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in üyeliğine onay vermesini oldukça önemli bir gelişme olduğunu belirterek Ankara hükümetinin, bunun karşılığında ne tür bir kazanım elde ettiğini merak ettiğini söyledi.

De Hoop Schaffer Türkiye'nin, vazgeçilemez jeopolitik konumundan kaynaklanan avantajı nedeniyle NATO'yu baskı altına aldığını savundu.

Hollanda Televizyonu'na (NOS) konuşan eski genel sekreter, "Bunun karşılığında Türkiye'nin alacağı bedel ne olacak onu merak ediyorum. Çünkü bu sadece Finlandiya ve İsveç'in Kürt teröristlere ve aşırılığına karşı biraz daha sertleşmesi olamaz" dedi.

De Hoop Scheffer, NATO Genel Sekreteri olduğu dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın benzer bir pazarlığı kendileriyle yaptığını anlattı.

Kendisinden sonra NATO Genel Sekreterliği görevine eski Danimarka Başbakanı Anders Fogh Rasmussen'in getirilmesinin kararlaştırıldığını anımsatan de Hoop Scheffer, o dönemde Erdoğan'ın bu karara da karşı çıktığını anımsattı.