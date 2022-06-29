BIST 2.458
DOLAR 16,64
EURO 17,45
ALTIN 972,17
HABER /  GÜNCEL

Eski NATO Genel Sekreteri: Erdoğan bu pazarlığı bizimle de yaptı vazgeçilmez konumu var

Eski NATO Genel Sekreteri: Erdoğan bu pazarlığı bizimle de yaptı vazgeçilmez konumu var

Türkiye'nin NATO üyeliğine katılmak isteyen Finlandiya ve İsveç konusunda istediğini alması üzerine Eski NATO Genel Sekreteri Jaap de Hoop Scheffer'dan dikkat çeken yorum geldi.

Abone ol

Eski NATO Genel Sekreteri Jaap de Hoop Scheffer, Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in üyeliğine onay vermesini oldukça önemli bir gelişme olduğunu belirterek Ankara hükümetinin, bunun karşılığında ne tür bir kazanım elde ettiğini merak ettiğini söyledi.

De Hoop Schaffer Türkiye'nin, vazgeçilemez jeopolitik konumundan kaynaklanan avantajı nedeniyle NATO'yu baskı altına aldığını savundu.
Hollanda Televizyonu'na (NOS) konuşan eski genel sekreter, "Bunun karşılığında Türkiye'nin alacağı bedel ne olacak onu merak ediyorum. Çünkü bu sadece Finlandiya ve İsveç'in Kürt teröristlere ve aşırılığına karşı biraz daha sertleşmesi olamaz" dedi.

De Hoop Scheffer, NATO Genel Sekreteri olduğu dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın benzer bir pazarlığı kendileriyle yaptığını anlattı.

Kendisinden sonra NATO Genel Sekreterliği görevine eski Danimarka Başbakanı Anders Fogh Rasmussen'in getirilmesinin kararlaştırıldığını anımsatan de Hoop Scheffer, o dönemde Erdoğan'ın bu karara da karşı çıktığını anımsattı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
NATO'dan tarihi bildiri ve yeni konsept: Türkiye mutabakat imzaladı İsveç Finlandiya'yı üyeliğe davet ettik
Foto Galeri NATO'dan tarihi bildiri ve yeni konsept: Türkiye mutabakat imzaladı İsveç Finlandiya'yı üyeliğe davet ettik Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Batman'da sağlık çalışanı cinnet getirdi! Kız arkadaşını vurup intihara teşebbüs etti
Batman'da sağlık çalışanı cinnet getirdi! Kız arkadaşını vurup intihara teşebbüs etti
Almanya'da yoksulluk zirve yaptı! 1990'dan bu yana ilk kez
Almanya'da yoksulluk zirve yaptı! 1990'dan bu yana ilk kez
Esed yönetimi Ukrayna'daki Rusya yanlısı ayrılıkçı bölgeleri tanıdı
Esed yönetimi Ukrayna'daki Rusya yanlısı ayrılıkçı bölgeleri tanıdı
ABD'den Türkiye'nin F-16 talebi için destek açıklaması
ABD'den Türkiye'nin F-16 talebi için destek açıklaması
Antalya’da toplu taşıma araçları şoförsüz kaldı! 12 ay iş garantili 7 bin TL maaş
Antalya’da toplu taşıma araçları şoförsüz kaldı! 12 ay iş garantili 7 bin TL maaş
İşadamı Ali Ağaoğlu kalp krizi geçirdi? Ali Ağaoğlu kimdir son durumu nasıl
İşadamı Ali Ağaoğlu kalp krizi geçirdi? Ali Ağaoğlu kimdir son durumu nasıl
Motorine 24 saatte ikinci büyüki indirim! Motorin 24 saatte 3 lira 34 kuruş ucuzladı
Motorine 24 saatte ikinci büyüki indirim! Motorin 24 saatte 3 lira 34 kuruş ucuzladı
Almanya, Türkiye’den işçi getirmeye yeşil ışık yaktı çalışacakları bölüm belli oldu
Almanya, Türkiye’den işçi getirmeye yeşil ışık yaktı çalışacakları bölüm belli oldu
İşte NATO'nun yeni stratejik konsepti! Rusya'nın 2010'daki tanımı artık değişti
İşte NATO'nun yeni stratejik konsepti! Rusya'nın 2010'daki tanımı artık değişti
150 kilo demir çaldı: 2 saatte yakalandı ve serbest bırakıldı
150 kilo demir çaldı: 2 saatte yakalandı ve serbest bırakıldı