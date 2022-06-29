İşte NATO'nun yeni stratejik konsepti! Rusya'nın 2010'daki tanımı artık değişti

NATO 2022 yeni stratejik konseptini açıkladı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg yeni stratejik konsept için "Rusya, 2010’daki stratejik konseptte dış ortak iken şimdi direkt tehdit olarak tanımlanıyor." açıklamasında bulundu. Son olarak 2010'daki Lizbon Zirvesi'nde kabul edilen Stratejik Konsept belgesi artık değişti.

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NATO'nun son stratejik konsepti 2010 Lizbon Zirvesinde kabul edilmiş ve Rusya orada dış ortak olarak tanımlanmıştı. NATO Rusya Ukrayna savaşıyla stratejik konseptini yeniden değiştirmiş oldu.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, müttefiklerin yeni Stratejik Konsept belgesini kabul ettiğini duyurdu. Stoltenberg açıklamasında "Rusya, 2010’daki stratejik konseptte dış ortak iken şimdi direkt tehdit olarak tanımlanıyor." dedi.

NATO Genel Sekreteri, liderlerin Ukrayna'ya çok güçlü bir destek mesajı gönderdiklerini belirterek, "Ukrayna'ya daha fazla askeri malzeme, silah ve ağır silah gönderilecek." ifadelerini kullandı.

NATO Zirvesi bildirisinden detaylar şöyle:

-Rusya Federasyonu, müttefiklerin güvenliğine, Avro-Atlantik bölgesindeki istikrar ve barışa en ciddi ve doğrudan tehdittir.

- "Rusya Federasyonu'nun Ukrayna'ya yönelik saldırganlık savaşı barışı paramparça etti ve güvenlik ortamımızı ciddi şekilde değiştirdi. Vahşi ve hukuksuz işgali, uluslararası insancıl hukukun tekrar tekrar ihlalleri ve iğrenç saldırılar ve vahşet, tarif edilemez acılara ve yıkıma neden oldu. Güçlü ve bağımsız bir Ukrayna, Avrupa-Atlantik bölgesinin istikrarı için hayati önem taşımaktadır. Moskova'nın davranışı, komşularına ve daha geniş transatlantik topluluğa karşı Rus saldırgan eylemlerinin bir modelini yansıtıyor.

- İttifak üyesi olmak isteyen ülkelerin güvenliği bizimkilerle iç içedir. Bağımsızlıklarını, egemenliklerini ve toprak bütünlüklerini kuvvetle destekliyoruz. İttifak'a katılmayı hedefleyenlerle siyasi diyalogu ve işbirliğini güçlendirecek, kötü niyetli müdahalelere karşı dirençlerini güçlendirmeye yardımcı olacak, yeteneklerini geliştirecek ve Avrupa Atlantik hedeflerini ilerletmek için pratik desteğimizi artıracağız. Avrupa-Atlantik barışı, istikrarı ve güvenliği konusundaki ortak çıkarlarımızı geliştirmek için Bosna-Hersek, Gürcistan ve Ukrayna ile ortaklıklarımızı geliştirmeye devam edeceğiz. 2008 Bükreş Zirvesi'nde aldığımız kararı ve müteakip tüm kararları Gürcistan ve Ukrayna ile ilgili olarak yeniden teyit ediyoruz.

- Vizyonumuz net: Egemenliğe, toprak bütünlüğüne, insan haklarına ve uluslararası hukuka saygı duyulan ve her ülkenin saldırganlık, zorlama veya yıkımdan uzak kendi yolunu seçebildiği bir dünyada yaşamak istiyoruz. Bu hedefleri paylaşan herkesle çalışıyoruz. Müttefikler olarak özgürlüğümüzü savunmak ve daha barışçıl bir dünyaya katkıda bulunmak için bir aradayız."