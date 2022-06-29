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150 kilo demir çaldı: 2 saatte yakalandı ve serbest bırakıldı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
150 kilo demir çaldı: 2 saatte yakalandı ve serbest bırakıldı

EDİRNE'nin Keşan ilçesindeki sanayi sitesinde bulunan 150 kiloluk demiri çalan şahıs, yaklaşık 2 saat sonra yakalandı. Aynı suçtan aranması da olduğu tespit edilen şüpheli, serbest bırakıldı.

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Edirne’nin Keşan ilçesindeki Keşan Küçük Sanayi Sitesi’nde bulunan bir iş yerinden, yaklaşık 150 kilo ağırlığında demir profil çalındı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan incelemeler sonunda demirleri çalanın 25 yaşındaki M.Y. olduğu tespit edilirken, şahıs 2 saat sonra Yenimescit Mahallesi’nde yakalandı.

Serbest bırakıldı

Ekipler tarafından UYAP sorgusu da yapılan şüpheli, daha önceden de hırsızlık suçundan aranması olduğunun belirlenmesiyle gözaltına alındı.

M.Y., çıkarıldığı adli makamlarca serbest bırakıldı.

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