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Boris Johnson: Putin kadın olsaydı Ukrayna'yı işgal etmezdi

Boris Johnson: Putin kadın olsaydı Ukrayna'yı işgal etmezdi

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini "toksik maskülinitenin mükemmel bir örneği" olduğunu söyleyen İngiltere Başbakanı Boris Johnson Putin'in kadın olsaydı işgal etmeyeceğini söyledi.

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İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin kadın olsaydı Ukrayna'yı işgal etmeyeceğini iddia etti ve savaşın "toksik maskülinitenin mükemmel bir örneği" olduğunu savundu.

Putin'in cinsiyetini çatışmaya katkıda bulunan bir faktör olarak gösteren Johnson, "Putin bir kadın olsaydı, ki öyle olmadığı çok açık, ama öyle olsaydı çılgın, maço bir işgal ve şiddet savaşına gerçekten girişmezdi." ifadesini kullandı.

Güçlü pozisyonlarda daha fazla kadının yer alması gerektiğine işaret eden Johnson, "Mükemmel bir toksik maskülinite örneği istiyorsanız, Ukrayna'da yaptığı şey bu." değerlendirmesinde bulundu.


Johnson, ayrıca, G7 liderlerinin Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için çalışmasına rağmen, şu anda mevcut bir anlaşma olmadığını da sözlerine ekledi.

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