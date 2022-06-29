Kurban bayramı arefesi ne zaman öğleden sonra tatil mi?

Dini bayramlardan biri olan Kurban bayramı için geri sayım artık başladı. Tatil planlarını netleştirmek isteyen vatandaşlar bayram tatili kaç gün olacak araştırması yaparken net bilgi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Kurban bayramı tatili 9 gün oldu. Peki kurban bayramı tatili ne zaman başlıyor, arefe günü ne zaman yarım gün mü?

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2022 yılının ikinci dini bayramı olan kurban bayramı için heyecanlı bekleyiş başladı. Bu sene kurban bayramı 9 temmuz cumartesi günü başlayacak. Birçok vatandaş kurban bayramı tatili uzayacak mı, 15 Temmuz resmi tatili ile birleşecek mi diye beklerken beklenen güzel haber Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine toplantısı sonrasında geldi. Kurban bayramı 9 gün tatil oldu. 15 temmuz resmi tatili olan cuma günü ile birleşen kurban bayramı tatili haftasonları ile 9 gün oldu. Arefe günü ise 8 Temmuz cuma günü olacak ve yarım gün tatil olacak.

Erdoğan duyurdu:

Tatil süresinin dokuz gün olacağını duyuran Erdoğan, “Kurban Bayramı tatilini takip eden günler ile 15 Temmuz arasındaki Çarşamba ve Perşembe günlerinin idari izin kapsamına alınacağının haberini sizlerle paylaşmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

Buna göre bayram tatili 9 gün olarak belirlendi. 9 günlük bayram tatili Kurban bayramı ilk günü olan 9 Temmuz’da başlayacak.

Kurban bayramı ne zaman: Kurban Bayramı arefe günü 8 Temmuz Cuma gününe denk geliyor. Bayramın birinci günü ise 9 Temmuz'da idrak edilecek.

Kurban Bayramı 1. Günü: 9 Temmuz Cumartesi

Kurban Bayramı 2. Günü: 10 Temmuz Pazar

Kurban Bayramı 3. Günü: 11 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 4. Günü: 12 Temmuz Salı