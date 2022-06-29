BIST 2.469
DOLAR 16,64
EURO 17,52
ALTIN 979,92
HABER /  GÜNCEL

Kurban bayramı arefesi ne zaman öğleden sonra tatil mi?

Kurban bayramı arefesi ne zaman öğleden sonra tatil mi?

Dini bayramlardan biri olan Kurban bayramı için geri sayım artık başladı. Tatil planlarını netleştirmek isteyen vatandaşlar bayram tatili kaç gün olacak araştırması yaparken net bilgi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Kurban bayramı tatili 9 gün oldu. Peki kurban bayramı tatili ne zaman başlıyor, arefe günü ne zaman yarım gün mü?

Abone ol

2022 yılının ikinci dini bayramı olan kurban bayramı için heyecanlı bekleyiş başladı. Bu sene kurban bayramı 9 temmuz cumartesi günü başlayacak. Birçok vatandaş kurban bayramı tatili uzayacak mı, 15 Temmuz resmi tatili ile birleşecek mi diye beklerken beklenen güzel haber Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine toplantısı sonrasında geldi. Kurban bayramı 9 gün tatil oldu. 15 temmuz resmi tatili olan cuma günü ile birleşen kurban bayramı tatili haftasonları ile 9 gün oldu. Arefe günü ise 8 Temmuz cuma günü olacak ve yarım gün tatil olacak. 

Erdoğan duyurdu: 

Tatil süresinin dokuz gün olacağını duyuran Erdoğan, “Kurban Bayramı tatilini takip eden günler ile 15 Temmuz arasındaki Çarşamba ve Perşembe günlerinin idari izin kapsamına alınacağının haberini sizlerle paylaşmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

Buna göre bayram tatili 9 gün olarak belirlendi. 9 günlük bayram tatili Kurban bayramı ilk günü olan 9 Temmuz’da başlayacak.

Kurban bayramı ne zaman: Kurban Bayramı arefe günü 8 Temmuz Cuma gününe denk geliyor. Bayramın birinci günü ise 9 Temmuz'da idrak edilecek.

Kurban Bayramı 1. Günü: 9 Temmuz Cumartesi

Kurban Bayramı 2. Günü: 10 Temmuz Pazar

Kurban Bayramı 3. Günü: 11 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 4. Günü: 12 Temmuz Salı

ÖNCEKİ HABERLER
Zülfü Livaneli Abdülhamid'in hayatı Batılı Erdoğan Arap kültürüne yakın dedi olay oldu
Zülfü Livaneli Abdülhamid'in hayatı Batılı Erdoğan Arap kültürüne yakın dedi olay oldu
Mustafa Sarıgül: Yurttaşlarımız takdir ederse ben başbakan olmak istiyorum
Mustafa Sarıgül: Yurttaşlarımız takdir ederse ben başbakan olmak istiyorum
Avrupa Otoyolu (Mahmutbey - Edirne Kesimi) Geçiş Ücretleri
Avrupa Otoyolu (Mahmutbey - Edirne Kesimi) Geçiş Ücretleri
Kendini ‘icra müdürü’ olarak tanıtan dolandırıcılara 4 bin TL kaptırdı
Kendini ‘icra müdürü’ olarak tanıtan dolandırıcılara 4 bin TL kaptırdı
Para nakil aracı soyuldu! Çatışma çıktı çok sayıda yaralı var
Para nakil aracı soyuldu! Çatışma çıktı çok sayıda yaralı var
Kastamonu'da selde kaybolan gencin kıyafetleri ve ayakkabıları bulundu
Kastamonu'da selde kaybolan gencin kıyafetleri ve ayakkabıları bulundu
İngiltere hükümeti vatandaşın vergileri ile seks partisi şirketine ortak oldu!
İngiltere hükümeti vatandaşın vergileri ile seks partisi şirketine ortak oldu!
Eskişehir ve İzmir'de ekmeğe zam geldi! İşte yeni fiyat
Eskişehir ve İzmir'de ekmeğe zam geldi! İşte yeni fiyat
Çukurova Otoyolları (Niğde - Mersin - Adana Batı Kesimi) geçiş ücretleri tarifesi
Çukurova Otoyolları (Niğde - Mersin - Adana Batı Kesimi) geçiş ücretleri tarifesi
Uşak'ta mide bulandıran olay! Henüz 2 yaşındaydı annesinin sevgilisi yaptı
Uşak'ta mide bulandıran olay! Henüz 2 yaşındaydı annesinin sevgilisi yaptı