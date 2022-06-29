İngiltere hükümeti vatandaşın vergileri ile seks partisi şirketine ortak oldu!

İngiltere'de devlete bağlı British Business Bank pandemiden çıkış sürecinde şirketlere destek vermişti. Hükümet destek kapsamında vatandaşın vergileri ile seks partileri düzenleyen Killing Kittens şirketine de finansman sağladığını duyurdu. Seks partisinin kurucusu Emma Sayle hükümetin bu yatırımdan para kazandığını söyledi.

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Devlete bağlı British Business Bank, pandemiden çıkış sürecinde yaratıcı şirketlere verilen destek kapsamında seks partileri düzenleyen Killing Kittens şirketine de hükümet finansmanı sağlandığını duyurdu.

Killing Kittens, kadınların öncülüğünde Londra ve New York gibi büyük kentlerde seks partileri organize ediyor. Covid-19 pandemisinde hızla büyüyen şirket, üyelere özel partilerin cinsiyet temelli tabuların yıkılmasını sağladığını ve kadınların cinsel kimliğini güçlendirdiğini belirtiyor.



Vatandaşların vergileriyle karşılandı!

Yapılan açıklamaya göre İngiltere hükümetinin startup'lara destek için kurduğu Future Fund, Killing Kittens'a önemli miktarda yatırım yaptı. İngiliz hükümet fonunun 2020’de şirkete yaptığı 170 bin sterlinlik ilk yatırım, tüm hükümet fonlarında olduğu gibi vatandaşların vergileriyle karşılandı. İngiltere hükümeti, Covid yardım fonu aracılığıyla bugüne kadar birçok şirkete yatırım yaptı.

Yatırımla ilgili açıklama yapan kalkınma bankasının sözcüsü, “Uygun kriterleri karşılayan tüm başvurular yatırım aldı” dedi.



"Boris'in yatak arkadaşım olacağını düşünmemiştim"

Killing Kittens'ın kurucusu ve Prens William'ın eşi Kate Middleton'ın sınıf arkadaşı olan Emma Sayle, 2020'deki ilk yatırımla ilgili İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ı kastederek “Boris'in yatak arkadaşım olacağını hiç düşünmemiştim” diye espri yaptı. Son açıklamasında da hükümet desteğiyle şirketin piyasa değerinin 15 milyon sterlini bulduğunu belirten Sayle, hükümet fonunun yüzde 1,5 değerinde hisseye sahip olduğunu belirterek “Hükümet de bu yatırımdan para kazandı” dedi.