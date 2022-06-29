CHP'de istifa depremi! Aykut Erdoğdu ve eşi Tuba Torun Erdoğdu'dan karar! Eşi hakkındaki sözleri olay olmuştu

Eski eşiyle olan görüşmeleri basına sızan CHP'li İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu ve YDK Üyesi Tuba Torun Erdoğdu, partiden istifa etti.

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CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu ile beraber YDK Üyesi Tuba Torun da CHP'den istifa etti.

CHP'den yapılan açıklamada "İstanbul Milletvekilimiz Aykut Erdoğdu ve YDK Üyemiz Tuba Torun Erdoğdu, gördükleri lüzum üzerine partimizden istifa etmiştir. Sayın Genel Başkanımız, yaşanan süreç ile ilgili kararı, kendi takdirlerine bırakmıştı. Cumhuriyet Halk Partisi’nin kendileri üzerinden yıpratılmaması amacıyla bu kararı aldıklarını bildirdiler" denildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, MYK toplantısı sonrasında konuyla ilgili soruya, "Sayın Erdoğdu'nun kendisi ve partimiz açısından en doğru kararı vereceğine inanıyoruz." yanıtını vermişti.

Ne yaşanmıştı?

Erdoğdu'nun 3 ay önce boşandığı eski eşi, yaptıkları telefon görüşmesine ait kayıtları sosyal medyadan paylaşmıştı. Kayıtta Erdoğdu'nun, henüz iki hafta önce evlendiği yeni eşi Tuba Torun'un 50 kişiyle ilişkisi olduğunu söylediği duyulmuştu.