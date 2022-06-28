BIST 2.555
DOLAR 16,63
EURO 17,61
ALTIN 977,55
HABER /  POLİTİKA

CHP'den Aykut Erdoğdu açıklaması ilk eşi ifşa etmiş yeni eşi Tuğba Torun hastanelik olmuştu

CHP'den Aykut Erdoğdu açıklaması ilk eşi ifşa etmiş yeni eşi Tuğba Torun hastanelik olmuştu

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Aykut Erdoğdu ile ilgili "Kendisi ve partimiz açısından en doğru kararı vereceğine inanıyoruz" dedi.

Abone ol

CHP, İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun ses getiren bir skandalıyla Türkiye'nin gündemine oturdu.

Geçtiğimiz günlerde CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Avukat Tuba Torun ile dünyaevine giren Aydoğdu'nun 3 ay önce ayrıldığı eşi, açtığı Twitter hesabından bir paylaşım yapmıştı.

Paylaşımda Erdoğdu'nun, eşini Tuba Torun ile ilişkisi olmadığına ikna etmeye çalışırken, Torun için partide neler yaptığını anlattığı kayıt yer almıştı.

Konuyla ilgili CHP'den açıklama geldi.

"Erdoğdu'nun kendisi ve partimiz açısından en doğru kararı vereceğini inanıyoruz"
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Erdoğdu'nun kendisi ve partisi için en doğru kararı vereceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

''Sayın Erdoğdu'nun kendisi ve partimiz açısından en doğru kararı vereceğine inanıyoruz''

İlgili Haberler
Aykut Erdoğdu'yu ifşa eden eski eş isyan etti! CHP olunca susuyorlar, bana baskı yapıyorlar Aykut Erdoğdu'ya eski eşinden ikinci video şoku! Yeni eşi Tuba Torun: Ben g...tümü yırtıyorum... Aykut Erdoğdu kimdir aslen nereli kaç yaşında Aykut Erdoğdu eşleri Kaset skandalı! Aykut Erdoğdu istifa mı ediyor? Eski eşi neyle tehdit etti? Tuba Torun ne dedi? CHP'li Aykut Erdoğdu'nun eski eşinden yeni eşi Tuba Torun ifşası! Torun hastaneye kaldırıldı Erdoğdu özür diledi
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Bugün ve yarın fena yağmur geliyor meteoroloji ürküttü İstanbul, Ankara, Balıkesir dahil 24 il listede
Foto Galeri Bugün ve yarın fena yağmur geliyor meteoroloji ürküttü İstanbul, Ankara, Balıkesir dahil 24 il listede Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Son anketi yazdı: Enflasyonun yüzde 70'e yaklaştığı dönemde Erdoğan yükseliş sürecinde!
Son anketi yazdı: Enflasyonun yüzde 70'e yaklaştığı dönemde Erdoğan yükseliş sürecinde!
Tarihinin en ağır ekonomik krizini yaşıyor! Halka yakıt verilmeyecek sadece...
Tarihinin en ağır ekonomik krizini yaşıyor! Halka yakıt verilmeyecek sadece...
SGK'yı 23,9 milyon TL dolandıranlar adliyeye sevk edildi
SGK'yı 23,9 milyon TL dolandıranlar adliyeye sevk edildi
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Cüneyt Arkın paylaşımı
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Cüneyt Arkın paylaşımı
Erol Evcil kimdir kaç yaşında aslen nereli? Erol Evcil evli mi çocukları var mı?
Erol Evcil kimdir kaç yaşında aslen nereli? Erol Evcil evli mi çocukları var mı?
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan Cüneyt Arkın'ın ailesine başsağlığı mesajı
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan Cüneyt Arkın'ın ailesine başsağlığı mesajı
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'dan Türkiye çıkışı: Her şeyi yaparız
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'dan Türkiye çıkışı: Her şeyi yaparız
Naci Görür'den deprem için o ilimize uyarı: Zemin çürük risk büyük
Naci Görür'den deprem için o ilimize uyarı: Zemin çürük risk büyük
Atatürkçü Düşünce Derneği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı cenazeyi yargıya taşıyor
Atatürkçü Düşünce Derneği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı cenazeyi yargıya taşıyor
Sürücüler aman dikkat! İstanbul istikameti ulaşıma kapatıldı
Sürücüler aman dikkat! İstanbul istikameti ulaşıma kapatıldı