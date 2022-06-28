Bugün ve yarın fena yağmur geliyor meteoroloji ürküttü İstanbul, Ankara, Balıkesir dahil 24 il listede
TÜRKİYE Haziran ayında eşi benzeri görülmemiş bir yağışın etkisindi. Meteoroloji'den gelen son dakika uyarıları ise ürkütücü. Hayati tehlike var diyen meteoroloji 24 il için kırmızı alarm verdi. Meteorolojinin şiddetli yağış için alarm verdiği iller arasında Ankara, Antalya, Balıkesir, Kocaeli ve Sakarya da bulunuyor. Türkiye meteoroloji işleri müdürlüğünden gelen son güncellenmiş hava durumu şöyle:
TÜRKİYE'nin Karadeniz bölgesi aşırı sağanak yağışlar sonrası sel ve su baskınlarıyla boğuşurken Meteoroloji Genel Müdürlüğü ürküten bir uyarı yayınladı. 'Hayati tehlike' anlamına gelen kırmızı alarm 24 ili kapsıyor. Daha önce bu iller için turuncu alarm verilmişti. Son yapılan hava durumu tahmini ile alarm seviyesi turuncudan kırmızıya çevrildi. Meteorolojinin uyarı verdiği iller arasında Ankara ve İstanbul da bulunuyor. İşte son gelen hava durumu tahmini ve kırmızı alarm verilen illerin listesi:
Yapılan son değerlendirmeleri paylaşan Meteoroloji Genel Müdürlüğü özellikle Marmara Bölgesi'nin doğu kesimlerinde Ege Bölgesi'nin iç kesimlerinde Akdeniz Bölgesi'nin iç kesimleri, İç Anadolu Bölgesi'nin tamamında, Karadeniz Bölgesi'nde ve özellikle de Antalya, Kars ile Ardahan çevresinde yer yer yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Meteorolojinin sitesinden yayınlanan son dakika uyarılardan biri şöyle:
-Yapılan son değerlendirmelere göre; 28.06.2022 Salı günü Batı Karadeniz (Bartın, Zonguldak, Karabük, Kastamonu, Düzce, Sinop’un iç kesimleri) ile iç kesimleri başta olmak üzere Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Sağanak yağışlar dün gece Karadeniz Bölgesinin batısında kalan illerde özellikle de Sakarya, Kocaeli, Ankara ve Çankırı çevrelerinde başlayan sağanak yağışlar bu sabah Marmara Bölgesi'nin doğusunda etkili oldu. Uzmanlar yerel yöneticiler ile vatandaşları sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı uyardı ve tedbirli olunması gerektiğini hatırlattı.