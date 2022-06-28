Bugün ve yarın fena yağmur geliyor meteoroloji ürküttü İstanbul, Ankara, Balıkesir dahil 24 il listede

TÜRKİYE'nin Karadeniz bölgesi aşırı sağanak yağışlar sonrası sel ve su baskınlarıyla boğuşurken Meteoroloji Genel Müdürlüğü ürküten bir uyarı yayınladı. 'Hayati tehlike' anlamına gelen kırmızı alarm 24 ili kapsıyor. Daha önce bu iller için turuncu alarm verilmişti. Son yapılan hava durumu tahmini ile alarm seviyesi turuncudan kırmızıya çevrildi. Meteorolojinin uyarı verdiği iller arasında Ankara ve İstanbul da bulunuyor. İşte son gelen hava durumu tahmini ve kırmızı alarm verilen illerin listesi: