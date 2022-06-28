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SGK'yı 23,9 milyon TL dolandıranlar adliyeye sevk edildi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
SGK'yı 23,9 milyon TL dolandıranlar adliyeye sevk edildi

SAMSUN merkezli 6 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 51 zanlıdan 23'ü daha adliyeye sevk edildi.

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 51 şüpheliden 23'ünün daha işlemlerinin tamamlandı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca "Örgüt faaliyeti çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşları zararına nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik" suçlarına yönelik soruşturma başlatılmış, şüphelilerin 19 ilde kendileri, yakınları veya üçüncü şahıslar olan 57 kişi adına 141 şirket tescili yaptırdıkları, 161 kişinin temin edilen iş göremezlik raporu üzerinden SGK'den 529 sağlık raporuna istinaden 23 milyon 901 bin 297 lira kamu zararına yol açtığı tespit edilmişti.

Aralarında örgüt elebaşı, muhasebe sorumlusu, aile sağlığı merkezi hekimi, özel sağlık kurumu sağlık çalışanı, emekli sağlık çalışanının yer aldığı 198 şüphelinin belirlenmesinin ardından Samsun'da 32, Mardin'de 20, İstanbul'da 3, Elazığ'da 1, İzmir'de 1 ve Mersin'de 2 olmak üzere 59 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, 21 Haziran'da düzenlenen operasyonda 51 zanlı gözaltına alınmıştı. Zanlılardan 2'si emniyetten salıverilmiş, adliyeye sevk edilen 26 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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