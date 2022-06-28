BIST 2.529
DOLAR 16,62
EURO 17,60
ALTIN 976,07
HABER /  GÜNCEL

Atatürkçü Düşünce Derneği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı cenazeyi yargıya taşıyor

Atatürkçü Düşünce Derneği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı cenazeyi yargıya taşıyor

Atatürkçü Düşünce Derneği İsmailağa Cemaati'nin lideri Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenaze töreninden rahatsız oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da hedef alan bir açıklama yayınlayan ADD, yargıya taşıyacaklarını ilan etti

Abone ol

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımıyla gerçekleştirilen İsmailağa cemaatinin lideri Mahmut Ustaosmanoğlu’nun cenaze törenine ilişkin açıklama yaptı. 

Törende anayasanın laiklik ilkesinin çiğnendiği öne sürülen açıklamada, “Laiklik ilkesinin ‘Anayasaya, hukukun üstünlüğüne, demokrasiye, Atatürk ilke ve inkılaplarına ve laik Cumhuriyet ilkesine bağlı kalacağına’ namusu ve şerefi üzerine ant içmiş cumhurbaşkanı, bazı parti genel başkanları, bakanlar, iktidar ve muhalefet milletvekilleri ile Diyanet İşleri Başkanı ve devlet memurları tarafından alenen yok sayıldığını üzüntü ile gördük” denildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“O cenaze töreninde, devrim yasası ile yasaklanmış Nakşibendi tarikatının kolu İsmailağa cemaati adlı gerici yapılanmanın ölen şeyhi yerine yenisinin atanmasına sessiz kalarak zımnen onaylayan devlet görevlilerinin anayasamızı ihlal ettiklerine tanık olduk.” 

 “O cenaze töreninde; ‘Ne zaman hasta olmuşsam, bilin ki hanımlarınızdan biri çarşafını çıkarmıştır’ beyanıyla anayasaya ve yasalara meydan okuyan, ‘Kadın sokağa çıkacak bir şey değildir’, ‘Kızlar katiyen orta, lise, üniversiteye gitmez, avanaklık etmeyin’ ve benzeri çağ ve akıldışı söylemleri ile tanınan bir laik cumhuriyet, bilimsel eğitim, Türk, Atatürk ve kadın düşmanı bizzat devlet erkânı tarafından takdir edilmiş, bir anlamda milletimize rol model olarak sunulmuştur.” Açıklamada, “ADD, laik cumhuriyet ve hukuk devleti karşıtı söylem ve eylemlere karşı bütün gücüyle mücadele edeceğini ve o cenaze töreni ile ilgili olarak yasal yollara başvuracağını duyurur” denildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Sürücüler aman dikkat! İstanbul istikameti ulaşıma kapatıldı
Sürücüler aman dikkat! İstanbul istikameti ulaşıma kapatıldı
Erol Evcil kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Erol Eşrefoğlu Gülben Ergen aşkı
Erol Evcil kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Erol Eşrefoğlu Gülben Ergen aşkı
Rusya'dan 3. Dünya Savaşı uyarısı! 'Kırmızı çizgimiz...' dedi ve açıkladı
Rusya'dan 3. Dünya Savaşı uyarısı! 'Kırmızı çizgimiz...' dedi ve açıkladı
Zafer Partisi'nin merkezde olduğu yeni 5'li ittifak geliyor
Zafer Partisi'nin merkezde olduğu yeni 5'li ittifak geliyor
Cüneyt Arkın kaç yaşında öldü hastalığı neydi? Cüneyt Arkın aslen nereli bilinmeyen detay
Cüneyt Arkın kaç yaşında öldü hastalığı neydi? Cüneyt Arkın aslen nereli bilinmeyen detay
Cüneyt Arkın oğulları kaç tane Kaan ve Murat Cüreklibatır kaç yaşında?
Cüneyt Arkın oğulları kaç tane Kaan ve Murat Cüreklibatır kaç yaşında?
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'kral çıplak' diyen Bülent Arınç hakkında konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'kral çıplak' diyen Bülent Arınç hakkında konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılıyor gözler Türkiye'de olacak NATO zirvesi başlıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılıyor gözler Türkiye'de olacak NATO zirvesi başlıyor
Cüneyt Arkın eşi Betül (Işıl) Cüreklibatur kimdir, kaç yaşında iki kez nikah kıydı
Cüneyt Arkın eşi Betül (Işıl) Cüreklibatur kimdir, kaç yaşında iki kez nikah kıydı
Phil Foden'nın telefonunu karıştıran sevgilisi çılgına döndü! Sahilden kovuldular
Phil Foden'nın telefonunu karıştıran sevgilisi çılgına döndü! Sahilden kovuldular