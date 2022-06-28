Atatürkçü Düşünce Derneği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı cenazeyi yargıya taşıyor

Atatürkçü Düşünce Derneği İsmailağa Cemaati'nin lideri Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenaze töreninden rahatsız oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da hedef alan bir açıklama yayınlayan ADD, yargıya taşıyacaklarını ilan etti

Abone ol

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımıyla gerçekleştirilen İsmailağa cemaatinin lideri Mahmut Ustaosmanoğlu’nun cenaze törenine ilişkin açıklama yaptı.

Törende anayasanın laiklik ilkesinin çiğnendiği öne sürülen açıklamada, “Laiklik ilkesinin ‘Anayasaya, hukukun üstünlüğüne, demokrasiye, Atatürk ilke ve inkılaplarına ve laik Cumhuriyet ilkesine bağlı kalacağına’ namusu ve şerefi üzerine ant içmiş cumhurbaşkanı, bazı parti genel başkanları, bakanlar, iktidar ve muhalefet milletvekilleri ile Diyanet İşleri Başkanı ve devlet memurları tarafından alenen yok sayıldığını üzüntü ile gördük” denildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“O cenaze töreninde, devrim yasası ile yasaklanmış Nakşibendi tarikatının kolu İsmailağa cemaati adlı gerici yapılanmanın ölen şeyhi yerine yenisinin atanmasına sessiz kalarak zımnen onaylayan devlet görevlilerinin anayasamızı ihlal ettiklerine tanık olduk.”

“O cenaze töreninde; ‘Ne zaman hasta olmuşsam, bilin ki hanımlarınızdan biri çarşafını çıkarmıştır’ beyanıyla anayasaya ve yasalara meydan okuyan, ‘Kadın sokağa çıkacak bir şey değildir’, ‘Kızlar katiyen orta, lise, üniversiteye gitmez, avanaklık etmeyin’ ve benzeri çağ ve akıldışı söylemleri ile tanınan bir laik cumhuriyet, bilimsel eğitim, Türk, Atatürk ve kadın düşmanı bizzat devlet erkânı tarafından takdir edilmiş, bir anlamda milletimize rol model olarak sunulmuştur.” Açıklamada, “ADD, laik cumhuriyet ve hukuk devleti karşıtı söylem ve eylemlere karşı bütün gücüyle mücadele edeceğini ve o cenaze töreni ile ilgili olarak yasal yollara başvuracağını duyurur” denildi.