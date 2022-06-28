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Rusya'dan 3. Dünya Savaşı uyarısı! 'Kırmızı çizgimiz...' dedi ve açıkladı

Rusya'dan 3. Dünya Savaşı uyarısı! 'Kırmızı çizgimiz...' dedi ve açıkladı

RUSYA eski devlet başkanı Dmitri Medvedev, Ukrayna'daki savaş son sürat devam ederken gözdağı gibi açıklamalar yaptı. Rusya'nın kırmızı çizgisini açıklayan Medvedev 3. Dünya Savaşı uyarısında bulundu. Medvedev ' 'Bizim için Kırım Rusya'nın bir parçasıdır. Kırım'a yönelik bir tecavüz ülkemize karşı savaş ilanı demektir' dedi.

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Rusya eski devlet başkanı Dmitri Medvedev, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal süreci ve NATO'ya olası katılımlarla ilgili kritik açıklamalarda bulundu.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dimitri Medvedev, Kırım yarımadasına yönelik herhangi bir ihlâlin 3. Dünya Savaşı'na yol açacağını söyledi.

Bir dönem Rusya Devlet Başkanlığı görevinde de bulunan Dimitri Medvedev, 'Argumentı i faktı' haber sitesine konuştu.

Medvedev, 'Bizim için Kırım Rusya'nın bir parçasıdır. Kırım'a yönelik bir tecavüz ülkemize karşı savaş ilanı demektir' ifadelerini kullandı.

Medvedev, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılması halinde, sınırlarında İskender Füze sistemlerinin konuşlandırılacağını ifade ederek, sınırlarını güçlendireceklerini açıkladı.

"3. Dünya Savaşı demek"

Ukrayna'ya ait olan Kırım eyaletinin Rusya tarafından ilhak edilmesinin ardından Batı'nın tepkisine maruz kalan Rusya, Kırım'ın kendi toprağı olduğunu belirtti. Medvedev, NATO'nun herhangi bir üyesinin Kırım'ın statüsünü ihlal edecek herhangi bir girişiminin Rusya'ya savaş açmak, yani 3. Dünya Savaşı demek olduğunu söyledi.

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