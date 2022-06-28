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HABER /  POLİTİKA

Zafer Partisi'nin merkezde olduğu yeni 5'li ittifak geliyor

Zafer Partisi'nin merkezde olduğu yeni 5'li ittifak geliyor

Zafer Partisi kurucusu Ümit Özdağ'ın son dönemdeki çıkışları üzerine siyasi çevrelerden yeni ittifak doğacağı yorumları yapılmaya başlandı. Kamuoyu araştırmacısı Kulat, konuyla ilgili paylaşım yaptı.

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MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, Zafer Partisi'nin merkezinde olduğu, 5 partili bir ittifak geldiğini söyledi. 

Kulat, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Yeni bir ittifak geliyor. Zafer Partisi'nin merkezinde olduğu bu yeni ittifakta şimdilik 5 parti var. Hayırlı olsun" dedi. 

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