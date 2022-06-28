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Asgari Ücret Temmuz 2022 zammı için komisyon 29 Haziran çarşamba günü toplanıyor

Asgari Ücret Temmuz 2022 zammı için komisyon 29 Haziran çarşamba günü toplanıyor

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katılımıyla 29 Haziran Çarşamba toplanacak.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan ve 4 saat süren kabinede asgari ücrette temmuz beklentisi, Erdoğan ve ekonomi kurmayları tarafından masaya yatırılmıştı.

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücrete ara zam müjdesi vermişti.

Asgari ücret komisyonu çarşamba günü toplanacak
Gelen son dakşka bilgisine göre; asgari ücret komisyonu çarşamba saat 14.00'te toplanacak.

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