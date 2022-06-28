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Galatasaray transfer sezona hızlı girdi dünya yıldızı geliyor

Galatasaray transfer sezona hızlı girdi dünya yıldızı geliyor

Galatasaray'da başkan Dursun Özbek, transfer için kolları sıvadı. Sarı - kırmızılılar; İttifak Holding Konyaspor'dan Abdülkerim Bardakcı'nın transferiyle sezonu açarken, orta saha hamlesi için flaş bir gelişme yaşandı. Mutlak şampiyonluk hedefleyen Aslan'ın Arturo Vidal için devrede olduğu ortaya çıktı.

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Galatasaray'da Domenec Torrent'in sözleşmesinin feshedilmesinin ardından göreve Okan Buruk getirilmiş ve deneyimli teknik direktör ile 1+1 yıllık sözleşme imzalanmıştı.

Buruk sonrasında İttifak Holding Konyaspor'dan Abdülkerim Bardakcı'yı 3+1 yıllığına kadrosuna katan sarı - kırmızılılar, transferde hız kesmiyor.

Galatasaray'da sportif direktör Pasquale Sensibile ile yolların ayrılmasının ardından futbol direktörlüğü görevine getirilen Cenk Ergün, sarı - kırmızılı kulübe imza atmasının ardından canlı yayında açıklamalarda bulunmuştu.

"Orta saha için çalışmamız olacak"
Ergün, "İlk etapta orta saha transferi için bir çalışmamız olacak" ifadelerini kullandıktan sonra sarı - kırmızılıların gündemine birçok isim gelmişti.

Kadrosunu tecrübeli bir isimle güçlendirmek isteyen ve mutlak şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, bir süredir Arturo Vidal transferi için nabız yokluyordu.

Fesih bedelini ödemeyi kabul etti
Şili basınının haberine göre; Galatasaray, Arturo Vidal'in sözleşmesinde bulunan tek taraflı fesih bedelini ödemeyi kabul etti ve oyuncuyla ilgilenen Boca Juniors ile Inter Miami takımlarının önüne geçti.

Yıllık 3 milyon euro önerildi
Oyuncuyla prensip anlaşmasına varan sarı - kırmızılıların, bir dönem Barcelona, Juventus ve Bayern Münih'te de forma giyen Vidal'e yıllık 3 milyon euro'dan iki yıllık bir sözleşme sunduğu ve Şilili futbolcunun bu teklifi kabul ettiği öne sürüldü.

Geçtiğimiz sezon 41 resmi maça çıkan ve şampiyonluğu son hafta Milan'a kaptıran Arturo Vidal, 2 gol - 4 asistlik bir performans sergiledi.

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