Aysu Kayacı kaç yaşında, nerede yaşıyor son hali nasıl gören şaşırdı

Bir dönemin en çok konuşulan, en çok kazanan mankeni olan Aysu Kayacı şimdilerde sırra kadem basan isimlerden birisi oldu. Yıllardır yurt dışında yaşayan ve 2012’de Efe Kapancı ile evlenerek Londra'ya yerleşen Aysu Kayacı kimdir, kaç yaşında, ve son hali nasıl soruları yine gündem oldu. Peki Aysu Kayacı eşi Efe Kapancı kimdir, ne iş yapıyor?

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Bir döneme imza atan, popüler mankenlerde olan ve söyledikleri ile sık sık şimşekleri üzerine çeken Aysun Kayacı, yıllar sonra son hali ile yine ortaya çıktı sosyal medya çoştu. 2012’de Efe Kapancı ile evlenerek Londra'ya yerleşen Aysu Kayacı kimdir, kaç yaşında, ve son hali nasıl soruları yine gündem oldu. Peki Aysu Kayacı eşi Efe Kapancı kimdir, ne iş yapıyor?

Yıllardır yurt dışında yaşayan eski manken Aysun Kayacı, sosyal medyada sık sık trend topic oluyor. Son olarak, geçtiğimiz yıl 'Hakan Ural ile benim oyum bir mi?" dediği iddia edilen Kayacı, bir açıklama yaparak, Twitter'dan bıktığını söyleyerek hesapları yılda 2-3 kere şikayet ettiğini ifade etti.

Adına açılan sahte hesapları şikayet etmesinden bir sonuç alamadığını söyleyen eski model "Ona buna, hatta Cumhurbaşkanı'na bile hakaret ediliyor. Ben böyle biri değilim. Ben inançlı biriyim. Neden insanların inancıyla dalga geçeyim?" diyerek isyan etmişti.

2012’de Efe Kapancı ile evlenerek Londra’ya yerleşen Aysun Kayacı yıllar sonra ilk kez görüntülendi. Uzun süredir merak konusu olan Kayacı, Dubai’de gelinlik mağazasında kendisine özel gelinlik diktirirken görüntülendi.

Bilal Özcan'ın haberine göre, neden gelinlik aldığı merak konusu olan Kayacı'nın, ünlü olduğunu sakladığı ve sıradan bir vatandaş gibi davrandığı iddia edildi.

AYSUN KAYACI KİMDİR?

Aysun Kayacı (d. 20 Mayıs 1979; Üsküdar, İstanbul) Türk manken, oyuncu, sunucu. Mankenliğe 15 yaşında fuarlarda stand görevlisi olarak başladı. Uzun süre mankenlik yaptıktan sonra 2000'li yıllarda oyunculuğa da başladı ve Zehirli Çiçek dizisinde rol aldı.

27 Mart 2008 tarihinde söz konusu programda, ve George Orwell'in Hayvanlar Çiftliği romanındaki domuz karakterine söylettiği: "Hepimiz eşitiz ama ben herkesten daha eşitim" sözlerine gönderme yaparak; "Bu ne biçim demokrasi? Benim verdiğim oy ile; ayak takımının, dağdaki çobanın oyu eşit olabilir mi?" sözleri yüzünden Adıyaman ve İlçeleri Dayanışma Derneği Başkanı Şükrü Orak ve avukatı Hacı Orhan tarafından hakkında suç duyurusunda bulunularak ve "Basın Yoluyla Hakaret" suçundan Türk Ceza Kanunu 301. maddesinden dava açılması istendi.

27 Ekim 2012'de bankacı Efe Kapancı ile evlendi. Medyadan uzak bir şekilde Londra'da yaşamını sürdürmektedir.