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Samsun'da yaşandı! Uzman çavuş babasının dükkanında kanlar içinde kaldı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Samsun'da yaşandı! Uzman çavuş babasının dükkanında kanlar içinde kaldı

SAMSUN'da izinde olduğu öğrenilen uzman çavuş, silahıyla kazara kendini omzundan vurması sonucu yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Olay, İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Bağdat Caddesi'ndeki bir iş hanında bulunan terzi dükkanında saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır'da görev yapan ve memleketi Samsun'a izne gelen 28 yaşındaki Uzman Çavuş F.Ö., babasına ait terzi dükkanında olduğu sırada elindeki tabancası kazara ateş adı.

Silahtan çıkan mermi sol omzuna girip çıkan F.Ö. yaralandı. 112 sağlık ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan F.Ö., kazara kendini vurduğunu söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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