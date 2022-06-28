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Türkiye 2 büyükelçiyi görevden aldı! İşte yerlerine atanan yeni büyükelçiler

Türkiye 2 büyükelçiyi görevden aldı! İşte yerlerine atanan yeni büyükelçiler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 2 dış temsilcilikteki Büyükelçi merkeze alınırken, yerlerine büyükelçi atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Belçika Krallığı nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Hasan Ulusoy, Zimbabve Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Hakan Kıvanç merkeze alındı.

Belçika Krallığı nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Teftiş Kurulu Başkanı Bekir Uysal, Zimbabve Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, AGİT, silahların kontrolü ve Silahsızlanma Genel Müdür Yardımcısı Berna Kasnaklı Versteden atandı.

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