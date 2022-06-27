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Asgari ücret zammında kritik hafta! Milyonlar bu haberi bekliyor

Asgari ücret zammında kritik hafta! Milyonlar bu haberi bekliyor

Milyonlarca asgari ücretli çalışanın gözü bu haftada. Asgari ücrete ne kadar ara zam yapılacağı belli olacak. Çalışanları enflasyona ezdirmemek için atılacak adımlar açıklanacak.

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İşçi ve işveren temsilcileri ile istişareler yapıldı. Görüşmeler hafta sonu da sürdü. Asgari ücrete ne kadar ara zam yapılacak? İşverene prim ve vergi desteği gelecek mi? Gözler bu haftaya çevrildi.

Asgari ücrette artış trafiği
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Başkanı Ergün Atalay'ı 16 Haziran'da AK Parti genel merkezinde kabul etmişti. Bu kabulün ardından asgari ücrete ek zam beklentisi ve görüşme trafiği hızlandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de TÜRK-İŞ Başkanı ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Başkanı ile ayrı ayrı görüştü. Hafta sonu da sendikalar kendi aralarında bir araya geldi.

TİSK: Mutlaka masada olacağız
TİSK'ten yapılan açıklamada , "Asgari ücretin değerlendirilmesine dair yapılacak olası bir toplantıda işveren tarafını temsilen mutlaka masada olacağız" denildi. Olası bir değerlendirmeye olumlu yaklaşılacağı vurgulandı.

Ara zam konusundaki gelişmeler bu hafta açıklanacak
Asgari ücrete ocak ayında yüzde 50,5 ile tarihin en büyük artışı yapıldı. Geçen yıla göre net asgari ücret 1428 lira zamlandı, 4 bin 253 liraya yükseldi. Şimdi gözler yeni düzenlemede. Ara asgari ücret zammının ne olacağında...

(TRT Haber)

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