BIST 2.529
DOLAR 16,55
EURO 17,52
ALTIN 970,24
HABER /  GÜNCEL

Baykar'dan Ukrayna'ya destek! 3 SİHA hibe edilecek

Baykar'dan Ukrayna'ya destek! 3 SİHA hibe edilecek

UKRAYNA halkının vatanlarını savunabilmek adına Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracı (SİHA) alabilmek için 'Halkın Bayraktar'ı' adıyla düzenlediği bağış kampanyası üzerine Baykar, 3 SİHA'nın Ukrayna'ya hibe edileceğini açıkladı.

Abone ol

Baykar'ın sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, "Kamuoyunun tanıdığı isimler, gazeteciler, sanatçılar, futbolcular, iş insanları, sıradan insanlar, hatta çocuklar bu kampanyanın başarıya ulaşabilmesi adına büyük veya küçük demeden bağışlar yaparak ülkelerini desteklemek için katkıda bulundular. Vatansever Ukrayna halkının belirledikleri hedefe ulaşma arzusu ve dayanışma ruhu bizi de etkiledi. Baykar olarak toplanan bağışlar ile alınması hedeflenen 3 adet Bayraktar TB2 SİHA'yı hiçbir ücret talep etmeden Ukrayna'ya hibe ediyoruz. Bu hedef için toplanan tüm bağışın ise Ukrayna'nın onurlu halkının faydasına kullanılmasını rica ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Erdoğan talimat verdi! 5 Bakan sel bölgesine gidiyor
Erdoğan talimat verdi! 5 Bakan sel bölgesine gidiyor
Çanakkale'de gözaltına alınan HDP'li vekilin oğlu adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Çanakkale'de gözaltına alınan HDP'li vekilin oğlu adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
NATO: İsveç, Finlandiya, Türkiye arasında anlaşma için çalışıyoruz
NATO: İsveç, Finlandiya, Türkiye arasında anlaşma için çalışıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Adana'da yüksek kaliteli petrol bulduk
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Adana'da yüksek kaliteli petrol bulduk
Montrö bildirisi davasında ara karar! Adli kontroller kaldırıldı
Montrö bildirisi davasında ara karar! Adli kontroller kaldırıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: Kısa sürede müjde vereceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: Kısa sürede müjde vereceğiz
Petrol ve doğal gaz krizine karşı olağanüstü önlem çağrısı: Fiyatlar yüksek ve oynak kalabilir
Petrol ve doğal gaz krizine karşı olağanüstü önlem çağrısı: Fiyatlar yüksek ve oynak kalabilir
Asgari ücret zammında kritik hafta! Milyonlar bu haberi bekliyor
Asgari ücret zammında kritik hafta! Milyonlar bu haberi bekliyor
Yunanistan uslu durmuyor! Türkiye'yi suçlayıp yeni tedbirleri açıkladı
Yunanistan uslu durmuyor! Türkiye'yi suçlayıp yeni tedbirleri açıkladı
CHP'den Aykut Erdoğdu açıklaması
CHP'den Aykut Erdoğdu açıklaması