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Yunanistan uslu durmuyor! Türkiye'yi suçlayıp yeni tedbirleri açıkladı

Yunanistan uslu durmuyor! Türkiye'yi suçlayıp yeni tedbirleri açıkladı

TÜRKİYE ile Yunanistan yönetimleri arasında gerginlik son dönemde tırmanırken Yunanistan Göç Bakanı Notis Mitarachi, Türkiye sınırındaki beton duvarın uzunluğunun üç katına çıkarılacağını açıkladı.

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YUNANİSTAN, geçtiğimiz yıl yasa dışı göçmenlerin ülkeye girişini engellemek için Türkiye sınırındaki beton duvarı ördükten sonra genişletme kararı almıştı. Ancak son dönemde ülkeye giren göçmen sınırında artış gözlemlenmesi yetkilileri harekete geçirdi.

Yunanistan Göç Bakanı Notis Mitarachi, konuyla ilgili Türkiye'yi suçlarken, "Türkiye'nin göçmenleri Yunanistan ile kriz yaratmak için araçsallaştırmaya yönelik açık bir girişimi var" dedi. Mitarachi, Yunanistan'a yasa dışı geçişlerde geçen yıla oranla yüzde 20 artış olduğuna da dikkat çekerek Yunanistan'ın mevcut 40 kilometrelik duvara 80 kilometre daha dikenli tel ve çelik ekleme planlarını hayata geçirmek için zaman kaybetmediğini söyledi.

Türkiye'yi sorumlu tuttu
Voice of America'ya (VOA) konuşan Amiral Nikos Spanos da durumla ilgili Türkiye'yi sorumlu tutarak, "Kendimizi kandırmayalım. Türkiye, Yunanistan ve Avrupa'ya olan tüm göçmen akışlarını düzenliyor" iftirasında bulundu.

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