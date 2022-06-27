Eğitimde kanayan yara! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu: Bu yıl ilk kez açılacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "2022-2023 eğitim öğretim yılından itibaren Türkçe, matematik ve fen bilimlerine ilave olarak ilk kez İngilizce ve Arapçadan da destekleme yetiştirme kursları açacağız" açıklamasında bulundu.

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve TRT arasında İngilizce dersi kazanımlarına yönelik TRT eğitim içeriklerinin derslerde ve yaz okulunda kullanılması, etkinlikler yapılması, basılı ve dijital öğretim materyallerinin geliştirilmesi amacıyla İngilizce Öğretimi ve Yaz Okulları İngilizce Kurslarına Yönelik İş Birliği Protokolü imzalandı.

Gerçekleştirilen protokol imza töreninde matematiğin de bir dil olduğunu belirterek matematik seferberliği başlattıklarını hatırlatan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yabancı dilin başarının yakalanamadığı alanlardan birisi olduğunu ifade ederek, "Yabancı dil eğitimi yıllardan beri eğitim sistemimizde yaygın bir şekilde tüm okullarımızda başarıyı yakalayamadığımız alanlardan birisi. Bu amaçla MEB olarak bu dönem İngilizce eğitiminden başlayarak İngilizceyi ana odağımıza koyarak ve İngilizceyi bir gramer öğretiminin ötesine geçirerek onu günlük yaşam kodlarıyla onu günlük yaşamda kullanacak ve yaz okullarında bir ders anlatımı şeklinde değil yeni metodolojileri, yeni yaklaşımları eğitimin içerisine derç edilişi şeklinde yeni bir yaklaşımı ilk kez yaz okullarında uygulayacağız" dedi.

Mesleki eğitimdeki iş birliğini eğitim verdikleri tüm alanlarda yaygınlaştıracakları mesajını veren Mahmut Özer, "Artık eğitimimizi eğitim-üretim-istihdam döngüsünü güçlendirecek şekilde yeniden şekillendireceğiz" notunu düştü.

2022-2023 eğitim öğretim yılında İngilizce ve Arapçadan da destekleme yetiştirme kursları açılacağını duyuran Özer, şunları söyledi: Yeni bir açılım yapacağız, onu da kamuoyuna duyurmak isterim. Destekleme yetiştirme kurslarında biz Türkçe, matematik ve fen bilimlerinde öğrencilerimize destek veriyoruz. Yabancı dille ilgili başlatmış olduğumuz bu seferberliği, yaz okulunu 2022-2023 eğitim-öğretim yılından itibaren destekleme yetiştirme kurslarıyla birlikte yeniden şekillendireceğiz. 2022-2023 eğitim öğretim yılından itibaren Türkçe, matematik ve fen bilimlerine ilave olarak ilk kez İngilizce ve Arapçadan da destekleme yetiştirme kursları açacağız. Bu kurslarda İngilizce veya Arapça yeni yaklaşımları deneyerek, nasıl mesleki eğitimde, 'Aradığım elemanı bulamıyorum' retoriğini tarihin çöplüğüne adım adım gömüyorsak, 'Bu ülkede matematik, yabancı dil öğretilemiyor' söylemini inşallah tarihin çöplüğüne hep birlikte gömeceğiz."