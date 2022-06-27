Ümit Özdağ Hatay iline alınmadı: 'Gitmeyeceğim biz sınıra mayın yerleştirmeye geldik 

Ümit Özdağ ve Zafer Partisi üyeleri Hatay'a girip basın açıklaması yapmak isterken jandarma engeliyle karşılaştı. Özdağ, sembolik olarak sınıra mayın bırakmak istediklerini bunun gerçek olarak algılandığını söyledi. Özdağ, herkesi Hatay'a davet ederek gitmeyeceklerini ilan etti. Hatay Valiliği ilde 4 Temmuz'a kadar etkinlikleri yasakladığını duyurdu.

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Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ’ın heyetiyle birlikte Hatay Reyhanlı- Suriye sınırında düzenleyeceği basın toplantısı engellendi. İl girişinde Zafer Partisi konvoyu Jandarma tarafından durduruldu. Zafer Partisi’nden yapılan açıklamada, “Hatay girişinde heyetimiz durdurulmuştur geçişimize izin verilmemektedir” denildi.

Taraflar arasında tartışma yaşanırken Özdağ, “Bu yasak kaldırılıncaya kadar burada heyet olarak kalmaya devam ediyoruz. İçeride 700 bin tane Suriyeli var bunların içinde IŞİD teröristleri var El Kaideci var, bir Türk kentine siz bir Türk parlamenterini sokmuyorsunuz. Bu da Hatay Valisi’nin ayıbı olsun” diyerek tepki gösterdi.

Zafer Partisi tarafından paylaşılan görüntüde Zafer Partililerin “Yemek yemeğe de giremez miyiz?” sorusuna Jandarma’dan “Buyurun efendim istasyonda lokantada var” diyerek yolun kesildiği yerdeki akaryakıt istasyonu gösteriliyor. Ardından otobüsten inerek Jandarma ile konuşan Özdağ’ın “Biz açlık grevi yapmayacağız, basın açıklaması da yapmayacağız stant da kurmayacağız bildiri de dağıtmayacağız afiş de asmayacağız yazılama da yapmayacağız. Bunların hiçbirini yapamayacağımıza göre geçebiliriz” dedi. Ancak Jandarma aynı Valilik kararını tekrar etti.

“Yürüyerek de geçemez miyiz?” diye soran Özdağ’a Jandarma’dan “İster motorlu ister yürüyerek” yanıtı geldi. Bunun üzerine Özdağ, “Bu yasak kaldırılıncaya kadar burada heyet olarak kalmaya devam ediyoruz” kararını açıkladı.

Özdağ, “İçeride 700 bin tane Suriyeli var bunların içinde IŞİD teröristleri var El Kaideci var, bir Türk kentine siz bir Türk parlamenterini sokmuyorsunuz. Bu da Hatay Valisi’nin ayıbı olsun” diyerek tepki gösterdi.

Özdağ'dan Zafer Partililere çağrı: Kalkın gelin buraya

Özdağ sonrasında yaptığı açıklamada, "Hatay Valiliği açlık grevi yapma, afiş asma, stand kurma 4 Temmuz'a kadar yasakmış. Biz bunların hiçbiri için gelmedik. Biz sınıra mayın yerleştirmeye geldik yasak kapsamında bu yok. Sembolik mayın. Tabii yerleştireceğimiz mayın da gerçek bir mayın değil her ne kadar Süleyman söyle zannetmiş olsa da. Şaka gibi. Türkiye’nin güvenliğinin emanet edilmiş kişi sınıra yerleştireceğimiz mayının gerçek olduğunu zannetti. Bu suç Biz suç işlemeyiz. Ama siz suçun içindesiniz gırtlağınıza kadar. Buradan hiçbir yere gitmiyoruz. Hatay’a girene kadar bütün Zafer Partilileri burada. Türkiye’deki bütün Zafer Partililere de çağrıda bulunuyorum. Kalkın gelin buraya. Hatay Türk yurdudur. 700 bin Suriyelinin yaşadığı yerde biz de sonuna kadar varız" diye konuştu.

Özdağ sınıra yerleştirecekleri sembolik mayını gösterdi; İçişleri Bakanı ve Hatay Valisi'ne seslendi

Özdağ, sınıra yerleştirmek istedikleri sembolik mayını göstererek şunları kaydetti:

"Ya Süleyman Soylu sen bizim gerçekten mayın taşıdığımızı mı düşündün? Bu sembolik. Amaç burada Türkiye’nin bugün ağır şekilde tehdit altında olduğu ve mevcutuyla sınırlarımızın güvenliğinin sağlanamadığını bütün Türkiye’ye duyurmaktı. Bir vali talimat veriyor, bir partinin 700 bin Suriyelinin yaşadığı, dünyanın en fazla istihbaratçının metrekareye düştüğü şehirden bahsediyoruz, işte böyle bir şehre Zafer Partisi giremez diyor. Sayın Vali bak ben parlamenterim. Hiçbir yasa benim oraya girmemi engelleyemez. Sen de engellemezsin patronun da engelleyemezsin. Ben istediğim yere giderim ülkede. Sen 700 bin Suriyeliye dokunamıyorsun ama ibret olacak bir yasaklama bilgesi çıkarıyorsun. TC devleti kanunlarına göre kurulmuş bir parti TBMM’de temsil edilen, eğer Hatay’a gelirse Hatay’da olaylar çıkabilir diyorsun. Hatay’da olayları misafir olarak Türkiye’de yaşayan Suriyelilerin olay çıkaracağını kabul ediyorsun. Suriyelilerin Zafer Partisi’ne saldıracağını kabul ediyorsun. Bu aslında Türkiye’nin ne kadar büyük bir tehditle karşı karşıya olduğunu gösteriyor. Türkiye’de bir siyasi parti bir kente bu iddia ile sokulmuyor. Yarın şunu mu söyleyeceksiniz? Mersin’de de Adana’da da Gaziantep’te de olay çıkarırlar siyaset yapmayın. Hadi canım siz de. Sizin göreviniz Zafer Partisi’nin Hatay’da güvenli bir şekilde siyasi faaliyetlerini yürütmesidir."