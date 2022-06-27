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Ümraniyespor milli kaleci Serkan Kırıntılı'yı transfer etti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Ümraniyespor milli kaleci Serkan Kırıntılı'yı transfer etti

Spor Toto Süper Lig’in yeni takımlarından Ümraniyespor, milli kaleci Serkan Kırıntılı’yı renklerine bağladı.

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Yeni sezonda Süper Lig’de mücadele edecek Ümraniyespor’da transferler sürüyor.

Kırmızı-beyazlılar, son olarak Alanyaspor takımında forma giyen tecrübeli kaleci Serkan Kırıntılı’yı kadrosuna kattı. Kulüpten sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Hoş geldin Serkan. Kulübümüz, Alanyaspor takımında forma giyen, 37 yaşındaki file bekçisi Serkan Kırıntılı’yı 1 yıllık anlaşmayla renklerine bağladı. Serkan’a hoş geldin diyor, nice başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

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