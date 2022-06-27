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Nijerya'nın kuzeybatısını çekirgeler istila etti

Nijerya'nın kuzeybatısını çekirgeler istila etti

BATI Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeybatısındaki tarım alanlarının, çöl çekirgelerinin istilasına uğradığı aktarıldı. Bir günde 35 bin kişinin gıda ihtiyacını karşılayacak tarım ürünlerine zarar veren çekirgeler için hükümet ilaçlama çalışmalarını başlattığını aktardı.

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Nijerya Federal Veterinerlik İşleri Başkanı Dr. Maimuna Habibu, yaptığı açıklamada, ülkenin Zamfara, Kebbi ve Sokoto eyaletlerinde çöl çekirgelerinin tarım alanlarını istila ettiğini belirtti.

Bu eyaletlerdeki durumun gittikçe kötüleştiğini aktaran Habibu, hükümetin tarım arazilerinde ilaçlama çalışmaları başlattığını ifade etti.

Her gün 150 kilometre seyahat edebilen çekirge sürüleri, bir günde 35 bin kişinin gıda ihtiyacını karşılayacak tarım ürününe zarar verebiliyor.

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