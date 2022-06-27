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Pınar Gültekin davasında flaş gelişme! Başsavcılık harekete geçti Cemal Metin Avcı için verilen karar istinafa taşındı

Pınar Gültekin davasında flaş gelişme! Başsavcılık harekete geçti Cemal Metin Avcı için verilen karar istinafa taşındı

MUĞLA'da öldürülen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin davasında tartışma yaratan karar Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından istinafa taşındı.

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 Pınar Gültekin davasında flaş bir gelişme yaşandı.  Cezası 23 yıla düşürülen katil zanlısı için tepki yağarken, Pınar Gültekin'in ailesi ve Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı istinaf mahkemesi nezdinde itirazını hazırladı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i (27) boğduktan sonra varile koyup yakan Cemal Metin Avcı'nın (32) 'canavarca hisle eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme' suçundan yargılandığı davada aldığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının haksız tahrik indirimi uygulanarak 23 yıla düşürülmesi ve kardeşi Mert Avcı'nın beraat kararlarının istinaf mahkemesine taşındığını açıkladı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, 16 Temmuz 2020'de kayboldu. Soruşturma kapsamında 5 gün sonra gözaltına alınan eski sevgilisi Cemal Metin Avcı, çıkan kavgada Gültekin'i boğarak öldürdüğünü, cesedini bağ evindeki varile koyup yaktığını, üzerine de beton döktüğünü itiraf etti. Avcı'nın gösterdiği yerde bulunan varilde, Gültekin'in kısmen yanmış cesedine ulaşıldı. Adliyeye sevk edilen Cemal Metin Avcı, 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme' suçundan tutuklandı. 

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