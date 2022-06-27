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Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde büyük fark attı! Ne Ekrem İmamoğlu ne de Mansur Yavaş

Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde büyük fark attı! Ne Ekrem İmamoğlu ne de Mansur Yavaş

Hakan Bayrakçı'nın sahibi olduğu SONAR firması, son yaptığı seçim anketinin sonuçlarını paylaştı. Kararsız ve cevapsızlar orantısal olarak dağıtıldıktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, %40.2 oy aldı. Kılıçdaroğlu ise %4.3'te kaldı. Erdoğan'a en yakın rakip olan Mansur Yavaş ise yüzde 17.8'de kaldı.

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Türkiye seçim iklimine girerken anket firmaları da yaptıkları çalışmaların sonuçlarını bir bir açıklamaya başladı. SONAR firması, son yaptığı seçim anketinin sonuçlarını paylaştı. 

İlk Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy verirsiniz? SONAR anket firması yaptığı çalışmanın sonuçlarını duyurdu. Son dakika haberine göre anket sonucunda bir numarada Recep Tayyip Erdoğan yer aldı. Kararsız ve cevapsızlar orantısal olarak dağıtıldıktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, %40.2 oy aldı. Kılıçdaroğlu ise %4.3'te kaldı.

Hepsini geride bıraktı Kılıçdaroğlu yüzde 4.3'te kaldı
SONAR tarafından yapılan ankete göre Cumhurbaşkanlığı için bir numarada çıkan isim Recep Tayyip Erdoğan. Erdoğan, en yakın rakibi Mansur Yavaş'ın önünde yer aldı. Yavaş'ın oy oranı %17.8 olarak belirtildi.

Mansur Yavaş'tan sonra Akşener
Meral Akşener bu ankette %10.4 oy alırken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, %10.1 oranında oy aldı. Selahattin Demirtaş %4.6 oy alırken CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun oyu ise %4.3'te kaldı.

MHP lideri Devlet Bahçeli'ye %2.2 oy çıkarken Muharrem İnce %2.1, Ali Babacan %1.7, Fatih Erbakan %1.6, Ümit Özdağ %1.4 oranında oy aldı. CHP'den ihracı istenen Tanju Özcan da %1.2 oy aldı.

Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?
Yine SONAR'ın anketine göre AK Parti'nin oyu %32.3 olurken CHP'nin oyu %23.1 olarak açıklandı. İYİ Parti %19 oy alırken HDP %7.5, MHP de %7.1 oy aldı.

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