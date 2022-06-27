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Fenerbahçeli Bruma transfer sürecini anlattı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Fenerbahçeli Bruma transfer sürecini anlattı

Fenerbahçe'nin kiralık olarak kadrosuna kattığı Bruma transfer olma sürecinden bahsederek, "Transfer sürecinde hocamızdan bir telefon aldım. Kendisi bana beni istediğini söyledi, kulübün bu seneki hedeflerinden bahsetti. Ben de buraya gelmek istedim" dedi.

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Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ardından düzenlenen basın toplantısında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan 27 yaşındaki hücum oyuncusu, "Kendi potansiyelimi biliyorum. Öncelik olarak hedefim takıma yardım etmek. Yavaş yavaş yüzde yüzüme ulaşacağıma inanıyorum. Bizim için önemli olan şey ilk resmi maça en iyi şekilde hazır olmak. Bunun için en üst seviyede çalışmaları sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Yeni sezon için çalışmalara başladıklarını ve önemli hedeflere ulaşmak istediklerini vurgulayan Bruma, şöyle devam etti:

"Hep birlikte yeni sezona başladık. Takım gerçekten çok iyi bir şekilde çalışıyor. Bu sezon ulaşmak istediğimiz hedefler var, bunun için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yeni bir sistemle oynuyorum, alışmaya çalışıyorum. Yeni takım arkadaşlarım var, onlara da alışmam gerekiyor. Zaman ilerledikçe her şey yoluna girecektir. Türkiye'ye ilk geldiğimde çok gençtim, şu an daha tecrübeliyim. Hem saha içi, hem saha dışında daha olgunum. İyi bir yolda olduğumu düşünüyorum."

"Fenerbahçe büyük bir kulüp"
Bruma, transfer sürecinde teknik direktör Jorge Jesus'un önemli bir rolü olduğunu dile getirdi.

Jesus'un kendisini aradığını ve takımda görmek istediğini anlatan Bruma, sözlerini şöyle tamamladı:

"Transfer sürecimde hocamızdan bir telefon aldım. Kendisi beni istediğini söyledi ve kulübün hedeflerinden bahsetti, bende gelmek istedim. Fenerbahçe büyük bir kulüp. Takıma yardım etmek için buradayım. Umarım oyuncular en iyi performansında olur ve hedeflerimize ulaşırız. Ben burada vaatler vermek istemiyorum. Çalışmalarımı en iyi şekilde sürdürüp hedeflere ulaşmak istiyorum. Taraftarlar oyun stilimi biliyor, yavaş yavaş performansıma ulaşacağım."

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