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Hadlerini iyice aştılar! Fransa'dan Türkiye'ye çirkin sözler...

Hadlerini iyice aştılar! Fransa'dan Türkiye'ye çirkin sözler...

FRANSA Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girme başvurusu üzerinden yaptığı açıklamada; Türkiye'nin İttifak'a karşı bir sorumluluğu olduğunu söyledi.

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Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girme isteğine ve Türkiye'nin koyduğu blokaja dair konuştu.

Türkiye'nin NATO'ya karşı bir sorumluluğu olduğunu söyleyen ve iki ülkenin Ankara'yla görüşmelerinden bahseden Fransız bakan, Türkiye'nin önemli bir NATO müttefiki olduğunu belirtti ancak Ankara'nın endişelerine dair konuşmadı:

"Türkiye, NATO'nun önemli bir üyesi. Finlandiya ve İsveç tarihi bir seçim yaptı. Her ikisinin de NATO'da olması Avrupa'daki güvenliğimiz için bir artı olacaktır. Türkiye ile görüşmelerde çok çaba sarf ettiler.

"Türkiye NATO'yu güçlendirmek mi istiyor yoksa güçlenmeye karşı mı?"

Sorumlulukları karşısında seçimini yapmak Türkiye'ye kalmış. NATO'yu güçlendirmek mi istiyor yoksa güçlenmeye karşı mı? Bu, NATO üyesi olarak; tutumuyla ilgili sorulara yol açacak."

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